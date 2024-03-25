本报记者 葛孟超 王 沛

数据来源：《政府工作报告》

今年以来，我国财政、货币、就业、产业等政策同向发力、形成合力，推动经济运行延续回升向好态势，起步平稳。1—2月，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比去年12月加快0.2个百分点；全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，比去年全年加快1.2个百分点。

今年的《政府工作报告》提出，增强宏观政策取向一致性。下一步，如何强化政策统筹，继续巩固和增强经济回升向好态势？宏观政策将怎样发力，为高质量发展营造良好环境？记者进行了采访。

政策效应持续释放，推动经济回升向好

上合卡奥斯新城是山东省胶州市重点打造的产业新城项目，聚焦工业互联网、高端智能制造等重点产业。近日，胶州市财政局联合相关部门争取到2024年提前批专项债24.1亿元，其中1.5亿元专门用于卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施（二期）项目建设。

“专项债资金及时到位，为道路、排水管道、电力管线、智能交通设施等项目建设解决了资金紧缺的问题，目前施工队伍正在加紧施工。”项目负责人说。

保持必要的财政支出强度，优化组合专项债、国债、税费优惠、财政补助等政策工具，是积极的财政政策适度加力、提质增效的重要内容。2023年12月，财政部分两批共下发8025亿元增发国债资金预算，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；已向各地提前下达了部分2024年的新增地方政府债务限额，支持重大项目建设，推动形成实物工作量。

今年以来，各地区各部门用好财政政策工具，有力带动扩大有效投资。例如，山东省优化资金投向、降低融资成本，发行新增专项债700.11亿元，用于交通、水利、产业园区等600多个项目建设；四川省发行今年首批新增专项债305亿元，支撑保障400多个重大项目加快建设。

在上海市金山区，王春涛经营着一家繁育蔬菜、瓜果、花卉种苗的农业专业合作社。今年2月，在交通银行上海市分行创新推出的“神农e贷”支持下，他通过手机银行在线办理贷款采购了农资，解决了种子培育期间的资金周转问题。

“我们支行的客户大多是农户，今年以来支行涉农贷款已经增长超过5000万元。”交通银行上海金山支行客户经理钱赟锋说。

稳健的货币政策灵活适度、精准有效，金融对实体经济支持力度不断加大。1月25日，中国人民银行分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。2月5日，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。

数据显示，今年前两个月，我国人民币贷款增加6.37万亿元。截至2月末，中国工商银行公司贷款余额突破15万亿元，较年初增长近9000亿元，为历史同期最高；普惠型小微企业贷款余额2.37万亿元，较年初增长1400多亿元。交通银行制造业中长期、科技型企业、绿色金融等重点领域贷款保持较快增长。

加强技能人才队伍建设，加快发展新质生产力……今年以来，各地区各部门靠前发力、精准发力、协同发力，谋划出台了更多有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。中央财办有关负责同志认为，2023年增发1万亿元国债，以及降准降息、减税降费等政策效应将在今年持续释放，今年还将出台新措施，增量政策和存量政策形成叠加，有力推动经济回升向好。

做好协调配合，政策激发经济内生动力

《政府工作报告》提出，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。开年以来，国民经济稳中有升，下一步宏观政策将如何继续巩固和增强经济回升向好态势？

赤字率拟按3%安排；一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元；从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债……《政府工作报告》对今年财政政策这样做出安排。

“适度加力、提质增效，是今年财政政策的基调和特点。”财政部部长蓝佛安表示，适度加力，主要是统筹运用各类财政政策工具，适度扩大财政支出规模，落实税费优惠政策，促进高质量发展。可以从三个方面来把握：一是财政支出强度总体扩大，二是政府债券规模明显增加，三是继续实施结构性减税降费政策。提质增效，主要是优化财政管理，加强政策协同，提升财政政策质效。从财政管理来讲，要坚持内部挖潜，向管理要效能。从政策协同来看，要加强统筹协调，放大组合效应。

《政府工作报告》提出，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加强总量和结构双重调节，盘活存量、提升效能，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

“我们在货币政策的调控中，将更加注重平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币金融环境。”中国人民银行行长潘功胜说。

一是在总量上保持合理增长。将综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放，实现社会融资规模、广义货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。二是在价格上继续推动社会综合融资成本稳中有降。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量，统筹兼顾银行业资产负债表健康性，继续推动社会综合融资成本稳中有降。三是在结构上更加注重提升效能。进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能。

稳定和扩大就业，既是保障和改善民生的关键所在，也是巩固经济回升向好态势的重要支撑。人力资源社会保障部部长王晓萍表示，人社部门将重点从五个方面稳就业：稳定就业岗位，延续降低失业、工伤保险费率政策，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策；拓宽就业渠道，加强对就业容量大的民营经济、中小微企业等各类经营主体的支持；提升就业技能，大规模开展职业技能培训；优化就业服务，促进供需对接；保障重点群体，强化促进青年就业政策举措。

“各类政策协调配合，产生‘1+1＞2’的效果，将充分调动经营主体积极性，激发经济发展内生动力，形成共促高质量发展的合力。”民生银行首席经济学家温彬说。

强化政策统筹，确保同向发力、形成合力

一体谋划，政策同向发力。在山东省济南市，发改、工信、财政、金融、人社等多个部门合力支持专精特新企业发展，构建了创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新“小巨人”企业三级培育体系。截至目前，已累计培育国家级专精特新“小巨人”企业135家，仅去年一年就新增50家。

引导带动，政策效应放大。近日，四川省发行专项债用作项目资本金24亿元，推动成渝中线铁路、眉山市城市供水管网等22个重点项目建设，预计将带动社会投资约150亿元，较好发挥了财政资金的杠杆撬动作用。

《政府工作报告》提出，加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。“一方面，财政、货币、就业、产业等政策要增强取向一致性。另一方面，在制定非经济性政策时，要将其对经济的影响作为核心评估因素加以考虑。”中国人民银行陕西省分行党委书记、行长魏革军说。

温彬说：“增强宏观政策取向一致性、加强政策协调配合，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，多推出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，同时全面精准分析政策的叠加效应，审慎出台收缩性、抑制性举措，切实防范‘合成谬误’。”

“财政+产业”政策协力拉动有效投资，“科技+金融”政策使更多初创企业破土发芽，“财政+就业”政策解决企业用人的后顾之忧……统筹协调、步调一致、齐抓共管，才能下好“一盘棋”。

“财政政策和货币政策在推动经济发展中可以更好地发挥组合效应。”魏革军说，比如，在化债进度、补充银行资本、政府债券发行等方面，财政政策和货币政策要加强配合。再如，在支持项目建设方面，合理扩大专项债用作项目资本金范围，可以引导撬动金融资源投入，实现信贷资金和专项债资金的有效衔接，形成“乘数效应”，合力支持项目建设。

“在支持重点领域和薄弱环节方面，可以将财政贴息与结构性货币政策工具资金支持相结合，更好地激励金融机构加大相关领域的信贷投入，同时还能进一步降低实体经济的融资成本。”魏革军说。

出台政策，是为了解决问题、促进发展。济南市工信局副局长文海生认为，针对经济发展中的具体问题，应当以回应经营主体需求为导向，涉企政策要注重与市场沟通、回应企业关切，应建立完善政企常态化沟通交流机制，切实提振企业发展信心、改善社会预期。

《 人民日报 》（ 2024年03月25日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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