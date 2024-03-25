黄晓芳

原标题：三大需求拉动海洋经济量质齐升

自然资源部近日发布的数据显示，经初步核算，2023年海洋生产总值达99097亿元，较上年增长6.0%，比国民经济增速高0.8个百分点，呈现强劲复苏态势。海洋生产总值占国内生产总值的7.9%，较上年增加0.1个百分点。

国家海洋信息中心副主任崔晓健分析，三大需求拉动了海洋经济量质齐升。

一是海洋领域消费持续恢复向好。随着扩内需、促消费政策措施纷纷落地，居民消费需求加快释放，海洋旅游消费市场明显回暖，带动沿海地区住宿、餐饮、交通等服务性消费快速恢复。2023年海洋客运量、旅客周转量同比分别增长122.3%、125.4%。2023年江苏、海南旅游收入同比分别增长45.7%、71.9%，已超过2019年水平。

数据显示，2023年海洋旅游消费趋向多元化，融合业态不断涌现。“演艺+海洋旅游”“博物馆+海洋旅游”等成为新热点。居民饮食逐步向品质化升级，海洋水产品消费市场供需两旺。2023年全国水产品进口额同比增长4.7%，海洋水产品价格同比上涨3.9%。

二是海洋固定资产投资增势良好。在港口建设方面，2023年1月至11月，沿海港口固定资产投资完成835亿元，同比增长16.8%，增速较上年同期加快10.5个百分点，港口绿色化和智能化水平进一步提升。跨海高铁、海底隧道建设持续推进，福厦高铁、大连湾海底隧道和延伸线工程竣工投用。

三是海洋对外贸易量稳质升。2023年，面对国际需求低迷和国际地缘政治不确定性等多重风险挑战，我国海洋船舶工业的海船完工量、新接海船订单量、手持海船订单量三大指标全球领先，船舶出口到191个国家和地区，出口金额同比增长35.4%。随着我国新能源汽车出口规模大幅增长，汽车运输船新接订单量占到全球总量的82.7%。2023年，我国沿海港口国际航线集装箱吞吐量同比增长超4%，沿海港口完成外贸货物吞吐量同比增长近10%。

值得关注的是，我国海洋制造业增速高于全国。数据显示，2023年海洋制造业增加值29861亿元，比上年增长7.0%，比全国制造业增速高2个百分点。

其中，海洋船舶工业增加值1150亿元，比上年增长17.6%。海洋工程装备制造业发展良好，全年实现增加值872亿元，比上年增长5.9%。国内外市场对我国化工产品需求旺盛，产销增加，海洋化工业增加值4343亿元，比上年增长10%。

同时，海洋服务业助推国民经济增长。2023年，海洋服务业增加值58968亿元，占国内生产总值比重为4.7%，拉动国民经济增长0.3个百分点。

此外，我国海洋能源供给能力稳步提升。海洋原油、天然气产量同比分别增长5.8%和9.1%，海洋原油增产量连续4年占全国原油总增量的60%以上。海上风电发电量同比增长超17%。

(责编：申佳平、陈键)

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