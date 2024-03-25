苏凯洋 赵鸿宇

原标题：抢抓农时 有序复耕——河北受灾地区春耕春管见闻

受去年洪灾影响，河北部分地区的农业生产遭受不同程度损失。当前，各地抢抓农时，修复农田、检修农机、指导病虫草害防治，有序开展春耕春管工作。

天气刚刚转暖，河北省保定市涞水县三坡镇上庄村的村民们就开始忙碌起来，他们按照既定方案修复灾毁农田和水利设施。各类施工车辆在现场往来穿梭，被洪涝损害的土地正逐渐恢复往日样貌。

“去年，我们村730多亩耕地被洪水冲毁。大家都想赶着春天就把菜种上，现在园子地已经初步垫好，接下来要把灌溉渠修好。”上庄村党支部书记任全利说，他们计划在清明节前后把地给大家分下去。

记者在河北省保定市易县农业农村局农机化技术推广服务站看到，一台台春耕机具整齐排列，技术人员正拿着扳手、钳子娴熟地进行检修。

“为了让每台农机具都能‘健康上岗’，不误农时，易县16支农机服务队奔走在农业合作社、种粮大户和农机户之间，开展农机作业培训、机具检修等工作。”易县农业农村局农机化技术推广服务站站长王春伟说，今年，易县计划将2300台拖拉机和配套机具投入春耕工作。

在河北省邢台市宁晋县年丰家庭农场，负责人孙维博蹲在地上查看小麦长势。“眼下处于小麦返青期，正是除草、灭菌、杀虫的关键节点。”孙维博说，“宁晋县农技员今早给我了一份‘春季麦田病虫草害防治技术明白纸’，技术要点一目了然。”

2023年8月，受洪灾影响，孙维博管理的3600亩土地有2400亩泡在了水里。10月中旬洪水退去后，宁晋县农业农村局及时组织人员进行消毒管理。眼下，宁晋县又组织18个农技包联小组、138名农技员，到田间地头查苗情、查墒情，送技术、送信息，密切监测小麦茎基腐病、吸浆虫等病虫害，实施小麦“一喷三防”统防统治和绿色防控面积达93万亩。

河北省涿州市某农机服务专业合作社的成员驾驶自走式麦田镇压机进行田间管护。（受访单位供图）

“这块地的苗情和墒情都很好，但正因如此，病虫草害也可能更重，要注意防治。”河北省涿州市百尺竿镇演武庄村的一处麦地里，涿州市农业农村局副局长刘金坡和农技人员张立亚在现场指导农户。

2023年，演武庄村400余亩耕地全部在洪水中受损。洪水退去后，村委会组织村民修复灾毁农田和农业设施，受损耕地全部按时播种了小麦。

眼下，小麦已经进入返青期。涿州市农业农村局派出农技包联小组和农技人员深入农村，重点关注去年受损农田小麦长势，将农资保供、病虫草害防治、田间技术指导等措施落到实处，确保春耕春管工作顺利进行。

“洪灾过后，涿州市共播种冬小麦29.02万亩。目前来看，小麦苗情较好，壮苗比例较高。由于适期晚播、深翻整地、包衣拌种等措施落实到位，苗情接近常年，一二类麦田面积达到九成，为取得较多的亩穗数打下坚实基础。”刘金坡说。

(责编：申佳平、陈键)

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