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高层论坛2024丨“各类企业在中国都将有广阔发展空间”——郑栅洁介绍国家发展改革委培育和发展新质生产力相关举措

邹多为 唐诗凝
2024年03月25日08:37 | 来源：新华社
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原标题：高层论坛2024丨“各类企业在中国都将有广阔发展空间”——郑栅洁介绍国家发展改革委培育和发展新质生产力相关举措

　　国家发展改革委主任郑栅洁在3月24日上午开幕的中国发展高层论坛2024年年会上表示，当前世界经济增长仍未恢复至疫情前水平，发展动能亟待增强，中国积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力，为跨国公司带来巨大商业机会。

　　2024年3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2024年年会上发言。新华社记者 李鑫 摄

　　此次年会的举行，恰逢中国全国两会结束不久。今年中国政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作十项任务之首。

　　新的一年，中国如何发展新质生产力？郑栅洁在年会上指出，今年国家发展改革委将主要从三个方面采取政策措施。

　　一是以科技创新引领产业创新。重点推进“四个加快”：加快创新能力建设。实施一批重大科技项目，强化企业科技创新主体地位等；加快改造提升传统产业。实施制造业核心竞争力提升行动、技术改造升级工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展；加快培育壮大新兴产业。促进数字技术和实体经济深度融合，实施“数据要素×”行动计划。加快先进制造业和现代服务业融合，深入推动5G规模化应用。打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎；加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

　　二是推进体制机制创新。重点做好“三个进一步”：进一步完善市场基础制度。制定全国统一大市场建设标准指引，完善社会信用基础制度，整治市场垄断和不正当竞争行为，发布新版市场准入负面清单；进一步优化营商环境。健全与企业常态化沟通交流机制，实施营商环境改进提升行动，营造市场化、法治化、国际化营商环境；进一步促进绿色低碳转型。做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，构建绿色低碳循环经济体系。

　　三是扩大高水平对外开放。重点加强“三个合作”：加强国际科技合作。支持外资科技企业与国内科研机构或企业共同开展科技攻关，深入实施“一带一路”科技创新行动计划，共同营造创新生态；加强人员交流合作。进一步提高中外人员往来便利性，为外籍人员来华工作、学习、旅游提供便利；加强投资经贸合作。稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放。更大力度引进外资，在增值电信、基因诊断与治疗技术开发和应用等领域开展准入试点。加快出台2024年版外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。继续支持一批重大外资项目建设，强化项目要素保障。扩大数字产品等市场准入。大力推动数据开发开放和流通使用。

　　中国城镇化率每提高1个百分点，可拉动约万亿元新增投资需求和2000多亿元新增消费需求；在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿元规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控全面转型，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上……

　　通过援引一系列测算数据，郑栅洁表示，中国人口众多，多样化高端化消费需求与日俱增；推进新型工业化城镇化、大规模设备更新和消费品以旧换新、碳达峰碳中和等，将带来巨大市场需求。同时，中国具备世界上最完整的工业体系，制造业规模占全球比重30%左右，并且正在加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。“各类企业在中国都将有广阔发展空间，实现互利共赢、共同发展”。

　　展望2024年，郑栅洁说，从已有数据和先行指标看，随着宏观政策持续发力显效，中国经济开局良好，实现全年经济社会发展主要预期目标有信心、有能力、有条件、有底气。他表示，中国不仅努力发展自己，也愿与大家携手共进。“与中国同行就是与机遇同行，投资中国就能赢得未来”。

(责编：申佳平、陈键)
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