王希

原标题：高层论坛2024丨财政如何支持高质量发展？蓝佛安介绍五方面重点工作

中国财政部部长蓝佛安在24日开幕的中国发展高层论坛2024年年会上表示，新的一年，财政部将围绕推动高质量发展、培育新质生产力，加强跨周期和逆周期调节，统筹解决好经济发展中的周期性和结构性问题，把供给侧改革和需求侧管理有机结合，推动经济社会平稳健康发展。

此次年会的举行，正值中国全国两会结束不久。中国持续发展的动能与前景、中国宏观政策取向等话题成为与会者关注焦点。去年年底的中央经济工作会议明确，2024年积极的财政政策要适度加力、提质增效，中国政府工作报告对实施积极的财政政策进一步作出部署和安排。

赤字率按3%安排，赤字规模达4.06万亿元；新增地方政府专项债券3.9万亿元，新增发行超长期特别国债1万亿元；中央对地方转移支付规模10.2万亿元，同口径增长4.1%……蓝佛安引用一系列数据，向海内外嘉宾介绍了今年中国积极的财政政策如何“适度加力、提质增效”。

3月24日，财政部部长蓝佛安在中国发展高层论坛2024年年会上发言。新华社记者 李鑫 摄

具体而言，财政将如何支持高质量发展？蓝佛安表示，将重点做好五方面的工作。

——支持加快发展新质生产力，为高质量发展注入强大动能。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，新质生产力的特点是创新。蓝佛安说，近年来，财政部坚持把科技创新作为重点领域予以优先保障，在财政资金引导带动下，全社会研发经费稳居世界第2位，年均增幅超10%。下一步将强化政策集成，加大支持创新发展力度，推动高水平科技自立自强，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势。

——支持扩大有效需求，增强发展内生动力。

2023年，中国最终消费贡献率达82.5%，拉动经济增长4.3个百分点。蓝佛安表示，下一步，财政部将继续把扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，扩大有效益的投资，激发有潜能的消费，增强内需对经济增长拉动作用。

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。“我们将坚持中央财政与地方财政联动，对大规模设备更新和消费品以旧换新予以支持。”蓝佛安说，财政部还将积极促进全国统一大市场建设，在税费优惠、政府采购等方面对各类经营主体一视同仁，支持巩固外贸外资基本盘，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

——支持增进民生福祉，让全体人民共享发展成果。

对于如何分好财政“蛋糕”，蓝佛安介绍，财政部将坚持有保有压，腾挪出更多财政资源用于教育、医疗、社保、环境保护等民生领域，在发展中稳步提升民生保障水平。下一步，将坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——支持扩大高水平对外开放，积极参与全球经济治理。

“在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛，开放才是通向繁荣的必由之路。”蓝佛安表示，财政部将加强国际财经交流合作，强化与主要经济体在宏观政策方面的沟通协调，践行真正的多边主义，深化与多边开发机构务实合作，在开放合作的舞台上相向而行、相互成就，共同促进全球经济复苏和发展；积极推动建立各方普遍接受、行之有效的全球经济治理规则和制度，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

——深化财税体制改革，增强可持续发展能力。

实现中国式现代化，需要把中长期和短期目标结合起来，把各方面的潜力和积极性发挥出来。“我们将按照党中央、国务院部署，积极谋划新一轮财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的现代财政制度，切实防范财政风险，不断增强财政可持续性。”蓝佛安说。

(责编：申佳平、陈键)

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