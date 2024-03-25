刘园园

原标题：鼓励南沙开展前沿颠覆性科技创新

国家发展改革委近日召开专题新闻发布会，解读《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》（以下简称《南沙意见》）。国家发展改革委副秘书长肖渭明在发布会上表示，《南沙意见》充分响应地方发展需求，支持南沙大胆开展前沿颠覆性科技创新、积极延展市场应用场景。

《南沙意见》部署了推动海陆空全空间无人体系准入标准实施和应用、推进海洋科技创新要素加快应用、优化先进技术应用市场环境、推进绿色低碳高质量发展、全面提升种业行业准入效能、放宽医药和医疗器械市场准入限制等15条具体改革举措，其中11条为放宽市场准入政策措施。

“《南沙意见》在海洋科技创新方面进行了前瞻性谋划，这是市场准入负面清单制度实施以来，首次在海洋科创层面进行的拓展延伸。”国家发展改革委体改司负责人王任飞介绍，《南沙意见》提出打造全国天然气水合物研发和商业开发总部基地等，有助于推动延伸海洋创新链条，在深海科研领域持续催生更多原创性、系统性创新成果。

在绿色低碳发展方面，《南沙意见》提出创建广州南沙粤港融合绿色低碳示范区，利用绿色低碳园区建设运营新模式，建立与共建“一带一路”国家及欧盟碳排放相关标准互认机制，助力“零碳”产品在更大范围内畅通流动。

广州市市长孙志洋透露，为加快推动《南沙意见》落地落实，广州将着力打造3个新平台，即依托南沙科学城设立国际先进技术应用推进中心（大湾区），研究建设区域无人体系管控调度系统，建设大湾区无人体系产业孵化基地。

“《南沙意见》主要聚焦在重点领域放宽市场准入限制，努力为国内外企业提供更多发展增量空间，鼓励大胆开展前沿颠覆性科技创新、积极扩大市场应用场景。”肖渭明表示，这相当于在南沙举起一面旗帜，能够极大鼓励创新型企业先行先试，有效激发技术、资本、数据、人才等优质要素加快汇聚南沙。

(责编：申佳平、陈键)

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