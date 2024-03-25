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国内绿色亚光杆塔新技术首次完成试点工程应用

华凌
2024年03月25日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：国内绿色亚光杆塔新技术首次完成试点工程应用

　　记者24日从中国电力科学研究院输变电工程研究所获悉，该所研发的绿色亚光杆塔新技术在湖北恩施鹤峰—宣恩220千伏线路工程中完成国内首次试点工程应用。

　　目前，我国不同电压等级的架空输电线路会经过森林覆盖的风景名胜区。为提高输电线路与自然绿色的有机融合，在输电线路杆塔中应用绿色亚光工艺，杆塔整体呈现绿色，与山区环境融为一体。

　　据中国电力科学研究院输变电工程研究所教授级高工黄耀介绍，绿色亚光工艺指杆塔在镀锌过程中，通过镀锌液成分、温度与时间和钝化工艺等调整，锌层表面形成约20微米绿色钝化膜，同时，其表面光泽度降低至10光泽单位以下，从而呈现绿色亚光的效果。

　　“鹤峰—宣恩地区新建的亚光杆塔光泽度检测值均小于5光泽单位，涂层结合力通过落锤试验验证，亚光效果优异。相比于传统涂刷绿色油漆方式，造价大幅降低70%以上，且耐久性显著提高。”黄耀表示，绿色亚光工艺的首次试点应用促进线路与自然环境的有机融合，提高了输电线路防腐多样性和技术水平。

(责编：申佳平、陈键)
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