人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏：便利通关助钾肥进口保春耕

陈 瑜
2024年03月25日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：江苏：便利通关助钾肥进口保春耕

春耕备耕期间，化肥保供是重要环节。近年来，在我国进口化肥中，钾肥一直占比很高。从某种意义上说，保钾肥进口就是保春耕、保全年粮食产量。

江苏地处长江入海口，区位辐射优势显著，同时，江苏拥有长江流域最大的化肥国家储备仓库，具有充足的仓储物流潜能，省内口岸钾肥进口量占全国的1/4，居全国首位。南京海关深入实施“智关强国”行动，综合运用海关智慧化建设成果，优化钾肥通关流程，简化通关手续，保障钾肥第一时间到达田间地头。

“智慧平台”助企降本增效

为助力钾肥第一时间进入国内市场，南京海关所属镇江海关联合地方监管部门共同开发应用“智慧水运口岸”平台，为进口钾肥通关增添更多便利。

“智慧水运口岸”平台可实现海关与港口企业的数据智能交互，实时收集显示船舶抵港、直提直装、查验放行等全流程信息，便利监管部门、码头单位、企业等全面掌握钾肥“进、出、存、提”的物流节点和货权转移的贸易动作。同时，充分发挥江苏口岸在对接货运铁路、长江水道、内河运输网络等方面的优势，提升货物周转效率，压缩物流时间1/5，保障进口钾肥直达国内粮食主产区。

“智慧查检”提升通关体验

3月20日，“美琳达”轮顺利靠泊江苏连云港港作业码头，船上5.7万吨钾肥准备起卸，这是本月这里靠泊的第3艘钾肥船。

“现在是春耕旺季，钾肥也迎来了进口高峰期，我们泊位和场地都十分紧张。”东方公司业务部经理孙东说道，海关的便利化措施不仅保障了钾肥快速验放，还节省了周转时间。

为保障钾肥等春耕物资的通关速度，连云港海关通过船舶信息化监管平台，远程跟进船舶航行动态，为企业线上预约查验提供便利。同时，对进口钾肥实施优先派单，优先查验，优先取样送检，推动“船边直提”与“船边验放”相结合，“船舶登临检疫”与“船边验放”相结合，开展嵌入式监管，缩短口岸监管时长。

“春季是用肥旺季，市场需求量很大，我们主动对接钾肥进口企业，引导企业灵活运用‘提前申报’‘两步申报’‘预约通关’等便利措施，满足企业的通关诉求。”连云港海关驻港区办事处监管二科副科长韩晓伟介绍。

“智慧施策”保障企业利益

当前，国内市场对进口化肥需求比较旺盛，企业资金周转压力也较大。为帮助企业充分享受政策红利，降低进口钾肥通关成本，南京海关积极落实国务院关税调整方案要求，对进口钾肥实施零关税。今年前2个月，共为钾肥进口企业节约税款约6700万元。

此外，南京海关根据实际情况，积极推进“内河运费扣减”审价创新举措，落实促稳提质保市场主体措施。利用“智慧征管”系统开展数据分析，筛查内支线运输钾肥可享惠企业清单，广泛开展政策宣传，对企业提供政策适用范围、申请条件、操作流程等详细辅导，2023年以来超100万吨进口钾肥享受“内河运费扣减”优惠措施。

统计数据显示，去年第四季度春耕备肥启动以来，江苏省内口岸进口钾肥167.2万吨，同比增加203.9%。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外方嘉宾点赞中国：“中国的非凡历程证明了一切皆有可能”
　　“中国的成功具有非常重要的意义，使得全球贫困率从44%下降至9%。” “从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。…
科技部副部长吴朝晖：人工智能将成为第四次工业革命的标准
　　人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）近年来，全球人工智能技术快速发展，成为推动科技和产业加速发展的重要力量，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响。 3月24日，科技部副部长吴朝晖在中国发展高层论坛2024年年会上表示，人工智能将成为第四次工业革命的标准，中国政府高度重视人工智能发展，通过加强人工智能科技创新、推动人工智能深度赋能实体经济、推进人工智能伦理等方面加快推动该领域技术发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部