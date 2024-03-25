陈 瑜

原标题：江苏：便利通关助钾肥进口保春耕

春耕备耕期间，化肥保供是重要环节。近年来，在我国进口化肥中，钾肥一直占比很高。从某种意义上说，保钾肥进口就是保春耕、保全年粮食产量。

江苏地处长江入海口，区位辐射优势显著，同时，江苏拥有长江流域最大的化肥国家储备仓库，具有充足的仓储物流潜能，省内口岸钾肥进口量占全国的1/4，居全国首位。南京海关深入实施“智关强国”行动，综合运用海关智慧化建设成果，优化钾肥通关流程，简化通关手续，保障钾肥第一时间到达田间地头。

“智慧平台”助企降本增效

为助力钾肥第一时间进入国内市场，南京海关所属镇江海关联合地方监管部门共同开发应用“智慧水运口岸”平台，为进口钾肥通关增添更多便利。

“智慧水运口岸”平台可实现海关与港口企业的数据智能交互，实时收集显示船舶抵港、直提直装、查验放行等全流程信息，便利监管部门、码头单位、企业等全面掌握钾肥“进、出、存、提”的物流节点和货权转移的贸易动作。同时，充分发挥江苏口岸在对接货运铁路、长江水道、内河运输网络等方面的优势，提升货物周转效率，压缩物流时间1/5，保障进口钾肥直达国内粮食主产区。

“智慧查检”提升通关体验

3月20日，“美琳达”轮顺利靠泊江苏连云港港作业码头，船上5.7万吨钾肥准备起卸，这是本月这里靠泊的第3艘钾肥船。

“现在是春耕旺季，钾肥也迎来了进口高峰期，我们泊位和场地都十分紧张。”东方公司业务部经理孙东说道，海关的便利化措施不仅保障了钾肥快速验放，还节省了周转时间。

为保障钾肥等春耕物资的通关速度，连云港海关通过船舶信息化监管平台，远程跟进船舶航行动态，为企业线上预约查验提供便利。同时，对进口钾肥实施优先派单，优先查验，优先取样送检，推动“船边直提”与“船边验放”相结合，“船舶登临检疫”与“船边验放”相结合，开展嵌入式监管，缩短口岸监管时长。

“春季是用肥旺季，市场需求量很大，我们主动对接钾肥进口企业，引导企业灵活运用‘提前申报’‘两步申报’‘预约通关’等便利措施，满足企业的通关诉求。”连云港海关驻港区办事处监管二科副科长韩晓伟介绍。

“智慧施策”保障企业利益

当前，国内市场对进口化肥需求比较旺盛，企业资金周转压力也较大。为帮助企业充分享受政策红利，降低进口钾肥通关成本，南京海关积极落实国务院关税调整方案要求，对进口钾肥实施零关税。今年前2个月，共为钾肥进口企业节约税款约6700万元。

此外，南京海关根据实际情况，积极推进“内河运费扣减”审价创新举措，落实促稳提质保市场主体措施。利用“智慧征管”系统开展数据分析，筛查内支线运输钾肥可享惠企业清单，广泛开展政策宣传，对企业提供政策适用范围、申请条件、操作流程等详细辅导，2023年以来超100万吨进口钾肥享受“内河运费扣减”优惠措施。

统计数据显示，去年第四季度春耕备肥启动以来，江苏省内口岸进口钾肥167.2万吨，同比增加203.9%。

(责编：申佳平、陈键)

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