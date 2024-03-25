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六部门联合发文推动预制菜产业规范发展

付丽丽
2024年03月25日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：六部门联合发文推动预制菜产业规范发展

近日，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》从预制菜范围、标准体系建设、食品安全监管以及统筹推进预制菜产业高质量发展四个方面，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、加工工艺、贮藏运输、食用方式、产品范围等进行了界定。

此次《通知》明确了预制菜的定义和范围。如中央厨房制作的菜肴，不纳入预制菜范围。仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品，属于食用农产品，不属于预制菜。速冻面米食品、方便食品、盒饭等主食类产品不属于预制菜。

此外，针对保障消费者颇为关注的知情权和选择权，《通知》提出大力推广餐饮环节使用预制菜明示。

按照最新规定，预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

市场监管总局相关负责人表示，《通知》一方面突出了预制菜工业化预加工特点，另一方面突出了菜肴属性。预制菜应当具备和符合规模化、标准化、洁净化、规范化食品生产加工特点和要求，更好地发挥食品工业化优势作用。

对于符合预制菜定义的产品，《通知》制定了严格的生产监管标准，其中最引人关注的是明确预制菜不添加防腐剂。上述负责人表示，规定预制菜不添加防腐剂，主要是考虑到满足消费者对预制菜的更高期待。

(责编：申佳平、陈键)
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