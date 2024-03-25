人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智库人才培养联盟成员单位已达105家

刘垠
2024年03月25日08:41 | 来源：科技日报
小字号

原标题：智库人才培养联盟成员单位已达105家

　　“联盟成员单位从成立时的71家发展到如今的105家，充分显示了智库人才培养联盟的活力。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰在3月23日召开的“智库人才培养联盟成立周年研讨会”上表示，一年来，联盟围绕党和国家重大决策需求，以培养创新型、实践型、复合型的智库人才为目标，取得了一系列重要成果。

　　智库建设作为现代国家治理体系不可或缺的部分，在推动政策创新、提供决策咨询等方面发挥着重要作用。围绕“夯实学术基础，培养智库人才”主题，来自联盟单位的140多位学者和专家参加了此次会议。

　　在潘教峰看来，当前智库研究的对象逐渐成为自然系统、社会系统、未来机器智能共生的复杂系统，我国智库高质量发展需要建制化培养具有自然科学与哲学社会科学融合研究能力的人才，智库人才培养工作任重而道远。“下一步，联盟将推进智库交叉学科体系建设，构建系统化、科学化、规范化的智库人才培养体系，提升智库决策咨询服务能力，为中国特色新型智库建设发展提供有力的支撑保障。”他说。

　　会议期间，潘教峰为中国科学院原党组副书记、发展中国家科学院院士方新等10位联盟战略委员会委员，以及中国科学院科技战略咨询研究院教育工作领导小组副组长王颖等11位联盟学术委员会委员颁发了聘书。

　　本次会议由智库人才培养联盟主办，北京航空航天大学经济管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院智库科学与工程研究中心等承办。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外方嘉宾点赞中国：“中国的非凡历程证明了一切皆有可能”
　　“中国的成功具有非常重要的意义，使得全球贫困率从44%下降至9%。” “从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。…
科技部副部长吴朝晖：人工智能将成为第四次工业革命的标准
　　人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）近年来，全球人工智能技术快速发展，成为推动科技和产业加速发展的重要力量，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响。 3月24日，科技部副部长吴朝晖在中国发展高层论坛2024年年会上表示，人工智能将成为第四次工业革命的标准，中国政府高度重视人工智能发展，通过加强人工智能科技创新、推动人工智能深度赋能实体经济、推进人工智能伦理等方面加快推动该领域技术发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部