近年来，河南省虞城县在稳定粮食生产的同时，通过“提高科技含量、做大冷链物流和改变销售业态”三项举措发展果蔬经济，果蔬的品质得以提升，销路得以畅通，提高了果农菜农的收入，有力地助力乡村振兴。

加快提升果蔬科技含量。为进一步加大科技助农力度，河南懂菜农业科技有限公司的“科技助农团队”把科普与助农有机结合，投入资金完善科普场所基础设施，配套了相应的软、硬件设备，围绕《全民科普素质行动计划纲要》，以扩大科技应用为出发点，以提高农民科技素质为突破口，以产业结构调整为途径，以发展经济有利于农民增产增收为目的，开展了多项科普宣传及科普活动。同时，河南懂菜农业科技有限公司以助农对象为主体，实行生产集约化、经营科技化、标准定制化、产销一体化，为乡村振兴突出贡献。据悉，河南懂菜农业科技有限公司高度重视科研投入，“技术研发费用”占每年销售收入的5%以上，积极通过科技创新引领市场发展。通过引进“水肥一体化”减肥增效等新技术、大量引进新品种等措施，实现增产增收。

加快现代冷链物流建设。随着虞城县荠菜产业的不断发展，利民镇涌现出一大批速冻加工食品企业，有虞城县绿环速冻食品有限公司、虞城县顶羊羊食品有限公司、虞城县誉乐食品有限公司等，这些公司通过与农户签订荠菜种植订单2.2万亩，采收的荠菜一部分卖给当地消费者，另一部分制成速冻荠菜或用于制作荠菜水饺、荠菜饼干等深加工食品，产品销往上海、山东、安徽、浙江等地。据了解，虞城县绿环速冻食品有限公司速冻荠菜年产可达4万吨，带动近2000人务工。利民镇不仅建成了覆盖全国的市场销售网络体系和运输物流体系，还打造了现代冷链物流节点中心，稳固发展速冻蔬菜产业链，做大做强冷链物流业、提升速冻食品档次，保障速冻产业流通。

加快新业态蓬勃发展。据悉，虞城县种植苹果的历史已有30多年，是原农业部命名的“国家优质红富士苹果生产基地”。红富士苹果以色泽鲜艳，脆甜可口，香味馥郁而闻名遐迩。乔集镇和张集镇分别被授予“中国优质苹果基地百强乡镇”荣誉称号。该县红富士苹果连续多年荣获全国农副产品博览会金奖、国际果品博览会金奖等。电商的兴起，让果农的营销意识不断增强。张集镇分别在农业农村部申报了“虞城苹果”地理性标志，在国家工商总局申报了“乔藕”“虞张苹果”地理标志，让张集镇的农产品“穿上‘国’字服装”；利用手机将“苹果”“黄桃”“乔藕”等农产品生长情况，拍成视频和照片分享到网络平台；发动张集镇的“网红”为“虞城苹果”开通直播带货，宣传张集镇的农产品，在一定程度提高了“虞城苹果”的销量。同时，张集镇把电商进村作为助力乡村振兴的有力抓手，除发展电商企业外，还与虞城县商务局对接，将“虞城苹果”等农产品进驻虞城县电商产业孵化园，扩宽了全镇特色农产品销售渠道，增加了农户收入，为经济高质量发展及乡村振兴注入了活力。（王支援 谢卫勋）

(责编：曹淼、李源)

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