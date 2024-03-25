谢开飞

原标题：大型电动客船“闽江会客厅”鸣笛首航

“这是福建第一艘自主设计建造、实现产业配套的大型高端电动客船，是福建推动电动船舶自主研发、设计、建造为一体的样板，展示了福建在电动船舶领域的创新能力和技术实力。”3月21日上午10时整，随着嘹亮的汽笛长鸣，水中的“三坊七巷”——“闽江会客厅”在福建省福州市台江码头首航，“闽江会客厅”设计方、福建绿舟分公司负责人程海刚表示，“闽江会客厅”的首航标志着福建在新能源电动船舶领域取得了新突破。

电动船舶指以动力电池部分或完全替代燃料油产生动力及能源的船舶，可有效减少排放和噪声污染，是船舶行业前沿发展的新赛道之一。

打造国内安全等级最高的纯电动游船

没有刺鼻的柴油味，也听不到发动机轰鸣声……“这艘船采用纯电池动力，全程实现无污染、无噪声，将给游客带来更好地观光体验。”福建海运集团副总经理卢炳雄说。

作为福建省电动船舶示范重点项目，“闽江会客厅”全船长度38.48米，型宽10.1米，最大载客量212人。

程海刚介绍，与传统客船不同的是，该船搭载了宁德时代302A磷酸铁锂电池，使用了安全级电池系统热失控阻断技术。而且，电池仓所有用电设备都是防爆的，系目前国内安全等级最高的纯电动游船之一。同时，该船采用了冗余型配电架构，即通过两种电池独立控制的模式，确保如有一组电池失电，另一组电池也可安全运行，避免在极端情况下全船失电。

数字赋能让电动船舶更安全。在“闽江会客厅”客船安全监控平台上，各项数据一目了然。“转一次舵、按一次开关……船上所有操作都会上传到大数据平台，有任何安全隐患都将触发警报，第一时间通知供应商排除隐患。”福宁船舶重工负责人说。

推动电动船舶全产业链发展

福建拥有良好的内河航道和沿海港口条件，船舶工业历史悠久、实力强劲，在国内较早谋划发展电动船舶产业。2022年9月，工信部等五部门出台的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》中，福建被列为内河船舶绿色智能发展先行先试地区，闽江被列为示范应用流域。2023年7月，工信部与福建签署《加快电动船舶产业发展合作备忘录》。

“近年来，福建持续推进‘电动福建’建设，陆续出台系列支持政策，从试点示范项目、关键技术研究、充电设施建设等方面，推动电动船舶全产业链发展，支持力度全国领先。”福建省工信厅装备工业处负责人说。

福建省引进落地福建长航院、中船集团702所福建绿舟公司等设计研发机构，推进福宁船舶重工等总装基地迭代升级，并在闽江、内河、内湖和沿海多个场景，开展电动船舶试点示范项目应用，已有22型73艘电动船舶在福建运营，初步形成研发设计、总装建造、“三电”系统研制、运营设施配套、船舶应用的电动船舶产业链，培育了一批优势企业。

目前，在闽江流域福州段与内河游等应用场景，电动船舶正快速取代原有的柴油动力船舶。福建省工信厅负责人表示，下一步，福建将加大创新研发和示范应用，强链补链延链，加快打造电动船舶特色产业基地，为全国电动船舶产业发展作出示范。

(责编：申佳平、陈键)

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