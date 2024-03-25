张强

原标题：鲜花消费日常化 中国年轻人把春天“带回家”

随着气温回升，鲜花市场迎来一波热度。记者近日在采访中了解到，中国年轻人正在通过各种鲜花消费场景把春天“带回家”，鲜花消费已突破固有的节日专属仪式感，成为年轻人日常“悦己”的重要方式。

3月23日，安徽省合肥市一家花店里，市民正在挑选鲜花。随着气温回升，鲜花市场迎来一波热度。记者近日在采访中了解到，中国年轻人正在通过各种鲜花消费场景把春天“带回家”，鲜花消费已突破固有的节日专属仪式感，成为年轻人日常“悦己”的重要方式。 中新社记者 张强 摄

在“90后”女孩倪想南看来，鲜花是忙碌生活中给自己的专属浪漫和仪式感，是对待生活的一种态度。“我买花不会固定时间和地点，或在下班途中，或在公园散步，抑或在逛街时，只要看到喜欢的我就会买。不会买多，可能就几枝，回去打理也比较方便。”

给自己买鲜花也非女性“专属”。“00后”张凯周末在合肥水街偶遇一家无人售卖鲜花店，他挑选几枝向日葵，然后扫码付款。张凯笑着说：“男人也要对自己好一点嘛。我刚把自己的新房子装修好，想着把家里布置得更好看一点。”

据相关线上平台数据显示，3月以来，“花鸟市场”相关评价量环比增幅超90%，笔记攻略数增幅逾120%，20岁至35岁的年轻人为搜索主力军。在上海、武汉、杭州等搜索增幅最高的城市，“岚灵花鸟市场”“灵石路花鸟市场”“凤起路花鸟市场”等当地花鸟市场搜索量环比增幅均达400%，成为春游新“网红”。

安徽大学社会学系副教授王云飞认为，年轻人常态化的鲜花消费，是一种处于压力状态下的自我心理纾解，是一份对生活的态度和期许。通过这一微小细节，可以看到年轻人开始关心自己的内心世界，他们有能力追求更多精神生活。

随着鲜花消费日常化，也催热了鲜花市场的发展，从花市、批发商、零售商再到消费者，各个环节环环相扣，共同催生出以“浪漫”为名的鲜花经济。

24日，安徽省合肥市裕丰花鸟鱼虫市场内摩肩接踵，各类鲜花被商家摆在显眼位置争奇斗艳。

袁媛在合肥市裕丰花鸟鱼虫市场开花店已有十年，销量一直稳中上涨。24日，她一边忙着和顾客交谈，一边和记者聊着生意经。“3月开始进入花市旺季，节假日和日常、线上线下的销量都很好。我们随行就市，批发、零售都做，零售买得多的还是年轻人。”

“当季花经济实惠，但花期短，玫瑰花价格这段时间比较高，但还是卖得好。”袁媛说，现在花市价格透明，随着现代化花卉物流配送网络不断完善，鲜花价格也比以前降了很多，商家现在拼的是服务创新。

深夜的合肥淮河路步行街是年轻人偏爱的游玩场所之一。记者看到，有好几十名年轻女孩在这里摆起了花摊，詹银银就是其中之一。

3月23日，安徽省合肥市裕丰花鸟鱼虫市场，“Z世代”女孩詹银银正在挑选鲜花，准备摆摊销售。随着气温回升，鲜花市场迎来一波热度。记者近日在采访中了解到，中国年轻人正在通过各种鲜花消费场景把春天“带回家”，鲜花消费已突破固有的节日专属仪式感，成为年轻人日常“悦己”的重要方式。 中新社记者 张强 摄

作为“Z世代”，詹银银不仅是名网络主播，还与朋友合开了间茶室。“我身边的年轻人都是‘斜杠青年’，我的工作时间相对自由，也想着让自己的生活充足一点，而且我很喜欢花，摆摊卖花成本不高，一个月也能有几千元(人民币)的收入。”

在昆明国际花卉拍卖交易中心总经理冯怀斌看来，中国鲜切花市场持续增长，品种繁多，品质持续提升，消费旺盛。特别是电商平台的大数据分析显示，消费者数量增长明显，消费群体的年轻化对花卉产品的质量、个性化和高性价比的需求正在不断提升。预计未来10年，市场仍将呈现正增长态势。

(责编：申佳平、陈键)

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