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AI课程良莠不齐 交钱买课需谨慎

张渺
2024年03月25日08:44 | 来源：中国青年报
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原标题：AI课程良莠不齐 交钱买课需谨慎

　　“当初纯粹抱着想要进一步学习的求知欲拍下这套AI课，结果发现还不如我自己学。”对AI很感兴趣的李虹女士向中青报·中青网记者分享了自己购买AI课程“踩雷”的经历。

　　这并非孤例。多名受访者近日向记者表示，在购买200元左右的AI培训课程后，发现课程所涉及的知识、技巧多是网上免费平台就能学到的，“有种被骗的感觉，自己交进去的学费也无法退还”。

　　一段时间以来，随着ChatGPT、Stable Diffusion等模型的快速迭代，以及近期Sora视频生成技术的公布，生成式人工智能(AIGC)逐渐成为大众广泛关注的焦点。这些模型经过优化后易于使用，以聊天框、提示词和生成选项等形式实现交互，但要熟练掌握这些新型工具对用户来说仍有一定的门槛。针对AI使用培训的不同课程随之出现在各大平台。

　　不过，有消费者发现，这些课程的质量良莠不齐，有的还打着花钱买课就能“快人一步”“副业变现”等吸引眼球的旗号，而实际的教学内容和体验并不相符，有的人购买课程后感觉自己被“忽悠”了。AI培训课火热，到底是知识付费，还是贩卖焦虑，抑或一轮“韭菜收割”？

　　AI培训市场大火折射技术焦虑

　　打开各类社交平台和搜索引擎，输入AI相关的关键词，能够发现大量AI使用教程，还能看到许多机构提供付费培训服务。天眼查数据显示，目前我国提供“人工智能培训”服务相关的企业有约9.4万家。这些服务商所提供的课程形式不一，有线上直播课，有线下集中训练营，价格从两三百元到几千元不等，课程内容主打帮助学员掌握各类的AI使用技巧，包括文字、图片的生成以及音视频处理等。

　　以某网站提供的付费AI绘图课程为例，里面列出了超过300节课的课程信息，每节课时长平均在7-10分钟，教学内容包括多个AI绘图模型的核心介绍、不同模型的区别、零基础入门以及各个模型的详细操作案例等。每节课后还会布置一些实操作业，供学员亲自上手。

　　这样一套零基础“保姆式”课程的售价是399元，该网站显示，已经有近1000人学过。

　　通过某社交平台，记者联系上一家提供AI培训课程的机构。据这家机构的工作人员介绍，该机构提供2980元的三天两晚线下培训课，课程内容包括AI基础知识、各类AI平台的讲解、文字绘图音视频的实操等。这名工作人员专门强调，课程期间会有导师全程在现场指导，“在更短时间里提高学员的AI应用技能”。

　　“(学会之后)一个人在几分钟内，就能产出四人团队在一周里产出的工作量。”这名工作人员还提到，通过线下课程熟练掌握AI之后，能够“大幅提升工作效率”。甚至，“AI能够快速批量生成短视频脚本、公众号文章等各类文案，还有一些需要创意的工作，比如海报设计等，也是AI的强项”。

　　这名工作人员告诉中青报·中青网记者，2023年年底至今，该课程已在杭州、北京两地举办4次，共计超过100名学员参加。

　　“AI培训课程的火热，一定程度上反映出了人们害怕被技术和时代抛弃的焦虑心态。”清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师沈阳解释，人们在面对新兴事物的时候，如果自己搞不明白，没有跟紧主流步伐，就会产生一种FOMO(fear of missing out)心理，也就是“害怕错过心理”，这是很正常的社会现象。

　　他也鼓励人们多去接触和学习AI。“以我自己为例，只要我的脑海中冒出思想火花，我就会让AI帮助我完善，形成比较体系化的认知。”沈阳说，“以前的工业化主要是把可见的实体产品工业化，而AI技术的出现，则是把我们脑中的创新思维进行工业化”。

　　中国科学院计算技术研究所研究员张云泉补充道，积极学习AI等新兴技术，并非鼓励花钱报班，尤其面对当下AI培训市场鱼龙混杂的局面，一定要擦亮眼睛做好甄别。

　　AI课程良莠不齐，交钱买课需谨慎

　　打开某平台的AI培训课程，首先映入眼帘的是一系列夺目的广告语：“技术大咖带你速成”“一个人干成一家公司”“AI时代人人必学”……但这种吸引眼球的宣传口号背后，课程质量却是良莠不齐，有的人甚至直言自己购买课程后感觉被“割韭菜”了。

　　李虹曾经体验过国内一款AI模型，觉得很有意思，想深入了解一下如何有效利用这种“聊天式AI”。一次偶然的机会，她在某直播平台上看到一名主播正在热情地推广自己的AI课程，出于强烈的好奇心，她花199元买下了这套线上AI课程，觉得“也不是什么大钱，买来学着玩”。

　　然而，在上完几节课之后，李虹便发现了其中的“不对劲”。“整个课程只讲了一些非常入门的基础内容，而且都是我自学就能掌握的，讲师一直在诱导我们去购买另一套接近2000元的进阶课程。”她说。

　　李虹告诉记者，自己虽然不太在乎这点买课的钱，但这种“被营销”的套路还是让她感到不悦。之后，她联系商家客服要求退款，却迟迟得不到回复，最后只能不了了之。

　　“不过这也让我长了个记性，以后还是要仔细甄别一下这些课程。”她说。

　　有的AI培训机构声称，会在学员“毕业”之后提供签约接单服务，刚毕业的雷帆便遇到了这种情况。

　　他告诉中青报·中青网记者，自己联系了一家AI绘图培训机构，以线上直播课的形式学习了Stable Diffusion等主流AI绘图模型，价格接近2000元。这家AI绘图培训机构称，在学习结束之后如果能通过“考核”，就能够长期保留AI平台的账号权限，并在签约之后享受工作室的订单资源，自己“接单赚钱”，“多的话甚至一个月能挣四五千元”。

　　“虽然当时觉得学会AI作图用来接单赚钱很有吸引力，但冷静下来还是没忍心花这个钱。”雷帆回忆起自己和这家AI绘图培训课的工作人员沟通的经历，“他们反复劝说我，告诉我‘机会很难得，学会了是一辈子的事，自己接单很快就能赚回报名费’。”工作人员还向他提供了一系列“福利”，比如“免考核直接签约”“最近是订单集中期”等，但在家人的再三劝导下，雷帆还是放弃了买课的想法。

　　也有一些年轻学员认为，有的AI培训课程确实能带来学业和工作上的帮助。AIGC技术的普及，也激发了许多人想要学习、使用AI的好奇和动力。各类培训课程的出现，进一步降低了大众接触AIGC技术的门槛。

　　沈阳认为，AI技术呈现出快速变化的阶段特征，“基本是四个月升级一代，而Sora大模型的提前放出，让我们所有人都很震惊，这也加快了未来的更迭节奏”。他表示，目前的AI技术正在与各个行业和领域加速融合，在未来会涌现出一个“更大的产业生态”。

　　至于市场上火热的AI培训班，沈阳认为严格实施现有法律，足以遏制一些机构的不规范操作，例如是否违反广告法，对课程内容和效果是否过度夸大等。

　　张云泉也提醒人们审慎观察，“具体到AI课程层面，我们还缺少一些标准和规范去认证教学内容”。他还提到，当下仍处在AI早期快速发展阶段，一些培训内容可能比较“肤浅”，并不鼓励人们一拥而上，“可以关注一下行业前沿新闻，收集一些AI方面的材料形成基本认知，再决定自己是不是真的需要系统学习，不要因为恐慌和焦虑就花大价钱报班”。

　　新技术风口正旺，这条船该怎么上？

　　“形式多样的AIGC培训课程，侧面反映出人们希望借助AI大模型来满足自己生活和工作中的各种需求。”沈阳告诉中青报·中青网记者，当下的AI技术在一些“对内容有一定容错度的行业”的应用已经较为普遍，包括美工、文案、翻译以及编程等领域。

　　“合理使用AI对于生产力的提升作用是非常明显的，我们自己团队利用AI辅助文案和编程工作，已经实现了40%-50%的生产力提升。”沈阳说。

　　张云泉也认为，AI技术可以帮助人们省去一些“繁琐且重复的事情”，更多聚焦于创意和设计。“就以绘画为例，过去我们往往要花很长时间才能画出一幅作品，但如今借助AI可以在很短时间内生成很多不同风格的备选方案，然后反复进行改进，提升质量。”

　　新技术风口正旺，年轻人如何登上这条船？中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰对中青报·中青网记者说，当下人们正处于重大变革的数字化时代，年轻人需要养成一种数字思维，以数字的视角去观察和分析事物，理解数据的重要性和价值。

　　在他看来，在数字社会和人工智能社会中，掌握基础知识和基础技能同样不可或缺，“这些技能包括基本的计算机操作、文字处理、图像处理等。”

　　不过，要想学习AI使用，也不可“操之过急”。

　　张云泉告诉记者，目前快速发展的AI技术，确实会对一些行业赛道产生冲击。“但是作为一种生产工具，AI并不会取代很多岗位——总会有更多的新知识、新技能需要人们和AI去学习。”张云泉认为，目前公布的AI技术演示，往往会把“精心挑选和设计的部分”呈现出来，“但在我们的实际操作中，想实现这样的效果是很复杂的”。

　　沈阳建议，对于想要学习AI使用技巧的初学者，可以先熟悉一下网络上的免费课程，“能把免费的课程都学会了就很不错”。他认为，粗浅地掌握一种技能有时候并不重要，掌握技能的学习方法可能更加重要。

　　用潘教峰的话说，年轻人还是要培养“快速学习和适应的能力”，以便能够迅速掌握这些不断更新的工具，从而更好地适应未来的社会和工作生活。

(责编：申佳平、陈键)
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