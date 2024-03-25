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河南省虞城县城关镇：“五星”支部创建打造城市基层治理新格局

2024年03月25日08:44 | 来源：人民网
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自“五星”支部创建工作开展以来，河南省虞城县城关镇坚持党建引领奋力追“星”——通过胡同、小区提升改造追“共建共享星”，创建“三零”社区追“平安法治星”，解决群众急难愁盼追“幸福和谐星”，繁荣商贸追“宜业兴业星”。在不断追星过程中，有力提升了城市基层党建引领城市基层治理效能，构建了城市基层治理新格局。

追“共建共享星”，基层治理谱新篇

城关镇老城区有大小胡同698条，2021年以来，城关镇充分发挥党建引领作用，深入破解城区基层党建和胡同治理难点、痛点，以胡同改造为突破点和着力点，探索形成了“党建+胡同改造”新模式，构建了“党建引领、社区主导、业主主体、多方参与”的胡同改造新格局。

几年前，三街胡同还是另一番景象，路面污水横流、泥泞坑洼，环境差，居民抱怨。大同东街社区党支部以“五星”支部创建为契机，积极回应群众关切，通过充分运用“一征三议两公开”工作法，支部书记刘言龙带领网格员逐户走访征求意见，多方筹措资金，最终完成了胡同改造。如今的三街，路面平整、墙面美丽，车辆停放井然有序，整体环境得到很大的提升，居民心情舒畅，脸上也露出满意的笑容，邻里关系也更加融洽。

三街胡同提升改造的成功只是其中一个典范。近年来，城关镇共完成胡同改造128条，老旧小区改造9个，打造“红色物业”6个、“红色驿站”15个。在此过程中，注重发挥协商议事平台作用，让党员、居民积极参与社区管理治理，共同为社区建设出谋划策，实现了“大事靠政府、小事靠互助、私事靠自治”的基层治理模式，破解了以往“见面不说话，对门人不识”的邻里关系，营造了安全、舒适、和谐的新型社区，极大地提升居民的幸福指数。

追“平安法治星”，“三零”创建促和谐

城关镇为了破解难题，以“三零”平安创建为抓手，坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新“7336”工作法，建立“三师三员六到位”体系，开设“有事好商量”平台，开展“我在网格中”干部干警大走访，组建专职治安巡防队，日夜守护群众平安。2023年以来，参与走访干部共计1000余人次，干警200余人次，梳理群众意见10大类，解决问题40余件。

“自从有了社区治安巡逻队，深夜走在街上，大家心里也踏实。”社区居民张阿姨这样说。

追“幸福和谐星”，贴心服务暖民心

干净整洁的厨房、营养均衡的家常菜谱、适老化的服务设施……在虞城县城关镇，一座孝善大食堂让老年人在家门口就能品尝幸福滋味。

自2023年10月孝善大食堂开放以来，每天为环卫工人和附近老年人提供免费晚餐，这里还有休息室、娱乐棋牌室等，能够让他们坐在一起唠唠家常，让他们有‘精神食粮’。孝善大食堂院子墙内的孝善文化版面、宣传标语等交相辉映、相得益彰，文明新风吹进了大家的心坎上，孝老敬老的良好风尚俨然成为一道亮丽的风景线。

追“宜业兴业星”，商贸繁荣群众富足

城关镇通过打造就业创业环境、热情支持就业创业、贴心服务企业商户等一系列硬措施，让商贸业繁荣、群众富足。

马牧集老街位于中心街社区，以前一片破旧。城关镇以“五星”支部创建为抓手，突出党建引领，成立了马牧集老街创业服务中心，致力于打造胡同经济、培植城市新业态。按照“以城带街、以街带巷、以巷带院”发展理念，实现“一巷一党员、一院一业态”。三年来，在镇党委的不断努力下，老街吸引了非物质文化遗产名录展示馆、文物陈列馆、带货直播间等一大批商户入驻，新增商铺687家。夏日傍晚，老街日均客流量超2.5万人次，吸引大学生群体、城镇居民等3600余人从事文创文旅，让文化的生产和消费两端直接对接，既满足了人们美好生活的新需要，也有效推进文旅文创融合发展。

此外，城关镇党委积极组织1300余人参与“人人持证，技能河南”技能培训，其中120人顺利实现再次就业；深入开展“千名党员进门店”活动，干部深入了解辖区商户近期经营过程中遇到的困难、问题，并帮助商户解决纠纷、用工、家庭等实际困难43起；评选出的20户“五星”文明商户，起到了良好的示范带动作用，诚信经营、宜业兴业在城关镇蔚然成风。

“这些实实在在的举措，让我们的追“星”变得有意义，城关镇也走出了一条基层社会治理的新路子。”城关镇党委书记彭丽介绍，城关镇将继续追“星”之路，让居民从中获得更大的幸福感。（王支援 刘欣）

(责编：曹淼、李源)
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