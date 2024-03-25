迟瀚宇 郎佳慧 马宇暄

原标题：IMF总裁：中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者

3月24日，中国发展高层论坛2024年年会举行首场专题研讨会“中国持续发展的动能与前景”。国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在发言中说，从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者。

格奥尔基耶娃表示，展望中期，全球经济预计3%左右的增长率将是历史较低增速。但聚焦中国，我们看到高质量增长的新时代。中国经济2023年在疫情后强劲反弹，增长超过5%。从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者。格奥尔基耶娃说，根据IMF的分析，通过一定的积极改革措施，中国的增长速度可能会比现状快得多，这始于良好的宏观经济基本面。她指出，中国几十年来令人印象深刻的经济增长显著提高了生活水平，并为应对近期最紧迫的挑战提供了充足的政策缓冲。应对房地产行业和地方政府债务问题等挑战，对中国平稳过渡到高质量增长的新时代至关重要。

(责编：申佳平、陈键)

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