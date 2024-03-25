原标题：中小学生“创客”科技节上显身手

在“双减”背景下，如何做好科学教育加法？作为北京市科学教育的一张“金名片”，连续举办了41届的北京学生科技节已经成为“标准答案”。昨日，第42届北京学生科技节在北京市少年宫启动。北京青年报记者了解到，本届科技节在原来20项市级科技活动的基础上，增设了“北京市中小学生科学素质大赛”和“北京市中小学生“生态与生命”科技实践活动”两项活动，使活动总数达到了22项。

启动式现场对第41届北京学生科技节进行了总结，并对第41届学生科技节的优秀作品进行了集中展示。北京市少年宫主任秦蕾介绍，上一届学生科技节面向全市中小学生开展了20项内容丰富、形式多样的科技活动。活动兼顾普及与提高，既有普及面较大的院士进校园、校园科学传播比赛，也有创客、智能机器人等强调竞技的比赛。而刚刚启动的第42届北京学生科技节以“求知求真 创新创造”为主题，在原来20项市级科技活动的基础上，通过创新研发，增设了“北京市中小学生科学素质大赛”和“北京市中小学生“生态与生命”科技实践活动”两项活动。

其中，“生态与生命”科技实践活动重点关注学生了解生态文明知识、掌握自然考察方法和技能、体验自然考察的乐趣、增强社会责任意识及提升创新实践能力。“科学素质大赛”则包括知识问答线上活动和科学素质现场赛两部分，旨在培育青少年科学精神，激发青少年对科学的好奇心、想象力和探索欲。秦蕾透露，本届学生科技节科学建议奖首次突破1万份，孩子们围绕生活中遇到的问题，用他们的思路提出解决建议。此外在智能机器人比赛中，同学们也将科学前沿方向融入作品中，堪称亮点多多。

“奇梦炫漫”创客市集是本届北京学生科技节中小学生科技创客活动中的一项。在创客市集上，各类科技创意产品让前来参观的学生和家长直呼精彩。“我们已经收入4000多元虚拟币了。”来自北京市第五中学的白晏妮告诉北青报记者，她和同学谢旖辰、马思敏带来了原创漫画《金属花》和帆布袋、手机支架等周边产品，别出心裁的创意和精美的画风，让她们的“生意”格外火爆。

据介绍，科技创客活动分为创客秀场、创客擂台、创客沙龙三大项目。其中，创客秀场设“中轴之美”“智能+创展”“奇梦炫漫”三个子项目，分别将创客教育与传统文化教育、人工智能教育、动漫创作相结合；创客擂台项目名为“匠心创做”，在现场动手做活动中，参赛选手需根据提前设计好的图纸利用限定工具及材料进行加工制作。在规定时间内完成作品，并针对作品的设计创意、制作过程等进行问辩，倡导依靠自己动手做解决身边的问题；创客沙龙在全市范围内邀请中小学教师参与实训体验及创客教育培训，活动现场还对本市教师的数十件优秀创客作品进行了展评。

市教委主任李奕表示，开展北京学生科技节活动要坚持活动育人的导向，坚持“区区有特色，校校有活动，人人都参与”。教育要主动对接科技领域，发挥统筹协调作用，形成科普和教育交流共促的创新机制，以培养拔尖创新人才为基点，丰富科技教育供给，构建首都科学教育高质量发展新格局。要持续推进院士专家科普进校园、科学建议奖等普及性的科技教育活动，加大优质科技教育资源向农村倾斜的力度，全面落实科学教育加法，惠及每一名中小学生。

(责编：申佳平、陈键)

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