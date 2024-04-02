人民网北京4月2日电 （记者车柯蒙）4月2日，国家税务总局对外发布《关于开展2024年“便民办税春风行动”的意见》（以下简称《意见》）。记者了解到，今年的“便民办税春风行动”以“持续提升效能·办好为民实事”为主题，紧紧围绕“高效办成一件事”，集成推出四方面惠民利企服务举措，进一步提高纳税人缴费人获得感、满意度。

据了解，税务部门2023年以来优化升级税费服务诉求解决机制，成立总省两级税费服务诉求分析办理联席会议办公室，构建起“总局统筹、省局主责、上下联动、分级负责”的税费服务诉求解决工作格局。综合运用“互联网+督查”、12366纳税缴费服务热线等渠道的数据资源，以诉求的全面收集、深入分析、及时解决、评估验证，立足纳税人缴费人视角，进一步夯实“便民办税春风行动”服务措施的创新升级基础。

2024年，“便民办税春风行动”强化科技支撑、数字赋能，着力提升税务行政效能，进一步增强税费服务的可及性、均衡性、精准性。《意见》围绕“进一步夯实税费服务供给基础”“进一步提升税费服务诉求响应”“进一步强化税费服务数字赋能”“进一步推进税费服务方式创新”四个方面，集成推出系列服务举措。

在“进一步夯实税费服务供给基础”方面，聚焦丰富税费服务多元供给，从“优化税费业务办理渠道”、“优化纳税缴费信用评价”、“优化涉税专业服务管理”入手，推出全面推广上线全国统一规范电子税务局、优化自然人电子税务局、助力新设立经营主体尽早提升信用级别、提高纳税信用A级纳税人年度起评分等措施，夯实税费服务供给基础，促进一些关键事项办理体验整体提升。

在“进一步提升税费服务诉求响应”方面，聚焦涉税涉费高频热点诉求，在“健全诉求解决机制”高效响应纳税人缴费人诉求的同时，以“增强破解难题实效”为重心，进一步紧贴企业群众实际需求，分类精准施策，着力打通办税缴费堵点卡点，推出拓展个人所得税综合所得汇算清缴优先退税范围、编制支持制造业发展的税费优惠政策指引、开展面向新办纳税人的“开业第一课”活动等措施，提高涉税涉费诉求解决效率。

在“进一步强化税费服务数字赋能”方面，聚焦深化税费大数据应用，通过“推进数据互通共享”和“加强数字技术运用”，推动办税缴费流程优化、资料简化、成本降低，推出依托部门间数据共享完善大病医疗专项附加扣除信息预填功能、优化自然人电子税务局手机端个人养老金税前扣除“一站式”申报功能以及加快推进铁路、民航发票电子化改革等措施，切实提高税费服务水平。

在“进一步推进税费服务方式创新”方面，创新升级“跨域办”“跨境办”“批量办”“一窗办”等集成式服务场景，推进跨区域涉税事项报告异地业务线上办、丰富“税路通”跨境服务品牌知识产品、优化涉税专业服务机构及其从业人员在电子税务局中的代理办税功能、持续优化不动产登记办税“一窗办理”，推动税费服务提档升级。

国家税务总局纳税服务司有关负责人介绍，税务部门重点聚焦办税缴费中的高频事项和纳税人缴费人反映的突出问题，深化拓展内外部协同配合，发挥税收大数据作用，切实打通堵点卡点，以更实作风、更大力度、更优举措提高“好办事”的便利和“办成事”的效率。

(责编：方经纶、吕骞)

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