农业农村部部署2024年“绿剑护粮安”执法行动
2024年04月02日10:33 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月2日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，为充分发挥农业综合行政执法对三农发展的服务保障作用，有力有效维护国家粮食安全，近日，农业农村部印发《农业农村部关于开展2024年“绿剑护粮安”执法行动的通知》（以下简称《通知》），部署开展“绿剑护粮安”执法行动。
《通知》强调，要加强农资质量、农产品质量安全、动植物检疫等重点领域执法，抓好农资进村“忽悠团”、以“订单农业”为名设骗局坑农、牛羊养殖“瘦肉精”、豇豆农药残留等重大专项执法任务，严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为，为保障国家粮食安全贡献农业执法力量。
《通知》要求，各地要坚持因地制宜，突出问题导向，细化行动方案，压实责任主体。对农业违法行为投诉举报要及时核查、依法处理，涉嫌构成犯罪的要及时移送公安机关。要综合运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，让执法既有力度又有温度。
下一步，农业农村部将围绕行动开展、重点领域违法案件查办等情况进行指导，对涉及区域广、社会影响大、案情疑难复杂的案件进行督办，确保行动落地见效。
(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推出四方面惠民利企举措 税务总局开展2024年“便民办税春风行动”
- 人民网北京4月2日电 （记者车柯蒙）4月2日，国家税务总局对外发布《关于开展2024年“便民办税春风行动”的意见》（以下简称《意见》）。记者了解到，今年的“便民办税春风行动”以“持续提升效能·办好为民实事”为主题，紧紧围绕“高效办成一件事”，集成推出四方面惠民利企服务举措，进一步提高纳税人缴费人获得感、满意度。…
- 评论
- 关注