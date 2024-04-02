人民网北京4月2日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，3月31日，“大地流彩—全国乡村文化振兴在行动”重点活动“爱中华爱家乡”2024中国农民诗会启动仪式暨（中国·池州）杏花村清明诗会在安徽池州杏花村举办，来自全国的农民诗人代表、诗歌朗诵家、文化文艺界代表、相关媒体代表和安徽省农业农村部门代表及池州城乡群众代表等近千余人参加活动。

据介绍，此次中国农民诗会以“爱中华爱家乡”为主题，旨在引导广大农民朋友用诗歌礼赞祖国、讴歌时代、赞美家乡，弘扬爱国主义精神，赋能乡村文化产业，推动乡村文化旅游、文化创意、文化产品开发等产业融合发展，培育乡村文化特色品牌。

(责编：方经纶、吕骞)

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