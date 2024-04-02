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铁路部门：抢运春耕备耕物资 助力农产品稳产保供

2024年04月02日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，当前，春季农业生产进入大忙时节。铁路部门将运力向农业生产倾斜，强化运输组织，确保种子、化肥等春耕备耕物资随到随卸、随卸随装、随装随走，为农产品稳产保供、端稳端牢“中国饭碗”提供有力运输支撑。

在东北，中国铁路哈尔滨局集团有限公司充分发挥95306平台优势，动态掌握企业春耕备耕物资发运需求，按照“一企一案”原则为客户量身定制科学运输方案，提高服务质量和效率。在中原，中国铁路郑州局集团有限公司开辟绿色通道，合理调配装卸人力、机具，精准调度指挥，实现春耕备耕物资优先装车、优先配空、优先取送、优先挂运、优先编组。

在青海，装运钾肥的叉车穿梭不停，格尔木车务段察尔汗站今年已向河南、河北、山东等粮棉主产地发运钾肥超60万吨。在新疆，一列列装载白俄罗斯等国化肥的中欧班列通过国境站陆续入境，随后销往各地服务农业生产。截至目前，新疆铁路国境站今年已接运进口化肥40余万吨。

在八皖之乡，中国铁路上海局集团有限公司采用“直装卸”办法，提高涡阳、颍南、亳州等农资发运量较大车站到达重车卸空利用效率，全力满足装车需求。在三湘大地，中国铁路广州局集团有限公司构建高效农资供销“点对点”一站式运输网络，畅通农资供应“最后一公里”，确保农资及时送达田间地头。

一列列运输春耕备耕物资的“铁龙”抢装抢卸、多拉快跑，“千里江山春耕图”更加亮丽多彩。截至3月25日，国家铁路今年已累计运输粮食（种子）2573万吨、化肥和农药1305万吨、农机6.3万吨，其中粮食（种子）、农机分别同比增长7.9%、13.7%。

(责编：王连香、吕骞)
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