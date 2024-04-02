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农村饮水安全事关亿万农民福祉。

日前，水利部召开乡村振兴水利保障工作会。会议要求，持续提升农村供水保障水平，开展农村饮水安全状况动态监测排查，优化农村供水工程布局，强化农村供水工程运行管理。

安徽淮南寿县供水一体化项目三水厂建设现场。受访者供图

农村饮水无小事，事关群众身体健康、农村和谐稳定、农村可持续发展。走进安徽淮南寿县，挖掘机轰鸣加紧开沟槽，定向钻机加大马力钻孔……县域区域规模化供水工程，即城乡供水一体化项目建设现场一派繁忙景象。

“我们紧扣人民群众对优质水资源、健康水生态、宜居水环境和先进水文化的需求，顺利启动城乡供水一体化项目中的三水厂及新桥原水管线建设。”中国水务相关负责人说，“项目建成后，寿县将形成紧密相连供水网络，139.92万居民将共享‘同一碗水’的甘甜，告别‘喝水难’。”

金寨城乡供水一体化项目建设现场。受访者供图

为满足日益增长的城乡供水需求，并切实提升农村用水质量。在安徽六安金寨县，城乡供水一体化工程项目启动。据相关负责人介绍，该项目目前已完成整体施工进度的40%，预计将为金寨县51.41万农村人口提供安全、可靠的自来水服务。

近年来，我国大力推进农村供水工程建设。数据显示，10年来，我国大力推进农村供水工程建设，累计完成工程建设投资达到5556亿元，解决了1.3亿农村居民的饮水安全问题，自来水普及率高达90%。规模化供水工程在农村覆盖率上涨到60%，巩固提升了5.1亿农村人口的保障水平。到2023年底，全国农村供水规模达千吨万人规模，建成农村供水工程563万处，供水服务人口达到8.7亿。

(责编：方经纶、吕骞)

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