原标题：天猫2024目标：一切聚焦品牌增长

4月2日，TopTalk 2024天猫超级品牌私享会在上海举行，天猫新一年度的品牌经营策略发布。今年，天猫多维度升级品牌经营体系，从新品打造、营销策略、内容电商，到各行各业的具体商家扶持举措，都将全面聚焦于全平台的第一目标——让品牌商家获得未来可期的生意增长。行业一线也将获得更高的自主决策权，主导更多资源分配，为商家提供确定性资源。

作为品牌营销和经营的第一阵地，2023年全年，天猫诞生了超过4100个亿元品牌，超过5000个品牌开店3年内成交突破千万。全球品牌始终将天猫作为新品首发阵地，众多新品在天猫上市即打爆，2023年首发的新品中，成交破百万的有68.8万个，其中破亿的超过1800个。

新的一年间，天猫将继续加大平台新品策略的资源投入，帮助品牌新品爆发。与新品相关的资源规模将提升3倍，在首页、搜索、推荐等基础上，新增全域霸屏的“新品tab”，并增加超百亿级流量资源，重点打造5000个“超级新品”。天猫还将升级“宝藏新品牌计划”，扶持100个过亿新品牌。

88VIP作为全网最具消费价值的人群，2023年会员人数规模大幅提升，会员人数规模超过了3200万。今年，天猫也将新增百亿级投入，加码88VIP会员权益，进一步丰富专属货品，加大会员补贴，权益合作品牌规模从4000个提升至10000个，让更多品牌实现在高购买力消费者中的生意增长。

面向消费需求进一步细分和场景化购买的趋势，平台更重视通过营销和全域运营手段，为品牌获取、积淀更多用户资产。“天猫U先”全渠道派样平台将推出全新入仓派样模式，帮品牌扩大拉新规模，降低获客成本。2023年全年，天猫有114个品牌粉丝突破千万，56个品牌的会员达到千万，品牌会员成为拉动复购的重要资产。

TopTalk会上，服饰、快速消费品、家享生活、3C数码、运动户外、食品、天猫国际等行业在平台横向资源的基础上，公布了行业特色打法举措与运营策略，为商家长线增长提供更确定的资源。

服饰、快消分别推出了新品打爆计划。服饰行业上线“新品速爆计划”，为有潜力脱颖而出的新品全方位进行免费流量加持，新品启动周期缩短为7～14天，并能在30天完成打爆，成为行业爆品。快消行业也将全链路投入资源，提供更有确定性的流量机制，重点打造20个亿级新品，打爆2000个超级新品。

在打造超级单品方面，天猫快消主打商品矩阵分层运营，重点打造次头部超级单品1000个，让品牌产品矩阵从“一超”转化为“多强”。为提升品牌长线经营效率，天猫快消将升级“日销+大促”双核运营体系，新的人群标签3.0从过去以用户需求和功效等方面的划分，到以商品叠加垂直场景的需求划分，更多洞察结合内容和产品供给、运营手段，为品牌找到新增量点。

去年12月由家装、家居、家电三大行业整合而来天猫家享生活，今年将着重打造“家生活”场景，通过AI+3D技术以及直播、短视频的内容导购，为商家提供从单品售卖到跨品类套购。继续推动品牌旗舰店与线下门店打通的全域零售，实现线下门店商品在天猫直售。此外，持续升级供应链及服务能力，推出主打一次搞定的“天猫家享服务”，实现全国50座城市大件商品送装一体、晚到必赔、服务安装一口价。

“内容电商”成为今年众多行业运营的关键词。2023年，淘宝内容消费用户规模同比增长达到44%，月成交破百万的直播间达1.2万个。去年12月淘宝内容电商事业部成立，打通短视频、达播、店播、图文与店铺经营，形成离货架最近的内容电商生态。

今年，淘宝内容电商将新增百亿现金、千亿流量投入，来实现用户规模同比增长100%的目标，和品牌商家分享翻倍增长的新红利。此外，天猫服饰行业追加投入10亿级平台资源，孵化优质内容直播间、垂类达人等，提升品牌内容渗透率。快消行业则为品牌商家提供店播免佣激励，并推出流量激励政策，各个发展阶段的商家均可参与。

天猫全面升级品牌经营体系，以商家增长为第一目标采取的各项投入和举措，将为商家精细化人货场运营、寻找新的增长点带来更大的确定性。在新机制下，天猫平台投入的多项超百亿级资源，将为商家带来更精准的效能提升。行业“定制”的各项新举措，也将帮助品牌锁定人群、捕捉趋势，打造爆款商品，实现长期持续增长。

(责编：曹淼、李源)

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