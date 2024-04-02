人民网记者 车柯蒙

4月1日起，离岸贸易印花税优惠政策在上海自贸试验区及临港新片区正式试点。

今年2月18日，财政部、税务总局正式发布《关于在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策的通知》（财税〔2024〕8号)，明确自2024年4月1日至2025年3月31日，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

记者了解到，这是我国针对离岸业务发布实施的第一条税收优惠政策，在上海先行先试意味着我国对离岸税制的探索和实践迈出了实质性的第一步。

业界专家认为，随着我国经济的不断发展和上海国际贸易中心建设的持续推进，贸易便利化水平不断提升，离岸贸易发展迅速，但相较国际主要贸易中心，离岸贸易规模依然存在着一定差距。探索实践离岸贸易税收支持政策，不仅能够有效降低企业的运营成本，更能有力助推自贸区国际化进程，有助于进一步提升我国自贸区在全球贸易格局中的竞争力。

“离岸贸易与普通的贸易形式不同，离岸贸易需要在岸企业分别与离岸的货物供应商以及离岸的货物需求商签订合同，合同的签订量比普通的贸易形式要多。”上海财经大学公共政策与治理研究院副院长田志伟介绍。

根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定，企业从事离岸转手买卖，在企业采购、销售两道环节需对书立的合同按照合同金额的万分之三征收买卖合同印花税。这对离岸贸易企业的利润会有不小影响。

“受益于离岸转手买卖合同免征印花税优惠政策，预计一年我们就能享受税收优惠800万元左右。”在上海， 一家粮油食品股份有限公司的税务总监付铁说，“这项政策降低了经营成本，让我们对扎根自贸区、奋力谋发展更有信心。”

据了解，政策出台后，上海税务部门一方面及时制定本市征管公告以及后续管理方案，梳理自贸试验区和临港新片区从事离岸贸易企业的概况和交易规模，摸清企业适用政策的难点堵点，畅通企业诉求反馈机制。另一方面，会同市财政、市外汇管理部门、相关自贸区管委会等有关部门，综合运用多种形式开展政策解读，打出宣传组合拳，扩大政策知晓面，加力推进政策直达快享。

“对离岸贸易印花税进行免税，可以减轻离岸贸易的税收成本，有利于我国本土离岸贸易企业的发展，也有利于吸引其他国家的离岸贸易公司到我国注册开展业务，具有重要的现实意义。”田志伟表示。

国家税务总局上海市税务局有关负责人表示，下一步，税务部门将继续强化部门协同，确保政策落实落细、企业应享尽享。同时，做好意见收集和反馈，深化后续风险管理，提升分析评估水平，为离岸税制探索研究和推广试点总结经验做法，高质量推进中国式现代化上海税务实践。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经