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2024年铁路清明假期运输4月3日正式开启

2024年04月02日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2024年铁路清明运输期限自2024年4月3日起至2024年4月7日止，共计5天，中国铁路北京局预计发送旅客641万人次，日均128.2万人次，同比2019年增加9.7%。预计高峰日4月4日全局发送旅客148万人次。

中国铁路北京局供图

旅客进站乘车。中国铁路北京局供图

中国铁路北京局为最大限度地满足旅客出行需求，通过列车重联、加开高峰线及临客等方式在既有基础上，科学合理安排加开旅客列车运行线67.5对。其中高铁40对，普速27.5对，重点补充深圳、珠海、昆明、武汉、上海、厦门、青岛、长春、吉林、石家庄、衡水、承德、张家口等方向运力需求。

中国铁路北京局精心细化清明假期旅客运输组织方案，全力提供优质高效服务，营造温暖平安出行环境。各客运站车重点强化电梯、站台、天桥、地道、车门处等重点区域盯控值守，加强实名制核验、广播、显示、安检仪、电梯等设备设施巡查。各列车担当单位重点加强沿途车票验，重点提示到站旅客及时下车，严防买短乘长和超员报警，确保假日运输期间组织工作稳定有序。针对集中到达客流，积极协调市交委及重点站区管委会，通过地铁延时，增派出租、网约车，加密公交频次等方式对到达旅客进行快速接驳，全力确保清明假期运输秩序稳定有序。

连日来，京津冀地区春耕生产如火如荼，中国铁路北京局以惠农、便农为出发点，高效运输化肥、农机具等春耕物资。积极走访管内春耕物资生产企业，提前掌握运输信息，量身定制最佳运输方案；对春耕物资实行优先计划、优先配空、优先装车、优先挂运、优先放行，并加大集装箱、车辆等资源的保障力度，将运能运力向春耕物资倾斜。针对近期管内春耕物资到达卸车量较大的实际，中国铁路北京局组织专业人员深入卸车车站，盯控岗点作业，避免到达车流积压，全力提升卸车效率。据统计，自3月1日至4月1日，中国铁路北京局累计发运各类春耕物资790车、50341吨，到卸共计3058车、189596吨。

(责编：王连香、吕骞)
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