制图：申佳平

人民网北京4月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-2月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）实现良好开局。其中，软件业务收入17050亿元，同比增长11.9%；软件业利润总额2064亿元，同比增长11.5%。

分领域来看，1-2月份，软件产品收入3944亿元，同比增长8.4%，占全行业收入的比重为23.1%。其中，工业软件产品收入407亿元，同比增长8.2%。信息技术服务收入11247亿元，同比增长13.5%，占全行业收入的66%。其中，云计算、大数据服务共实现收入2102亿元，同比增长13.8%，占信息技术服务收入的18.7%；集成电路设计收入463亿元，同比增长12%；电子商务平台技术服务收入1378亿元，同比增长3.8%。信息安全产品和服务收入352亿元，同比增长13.3%。嵌入式系统软件收入1507亿元，同比增长9%。

分地区来看，1-2月份，东部地区完成软件业务收入14397亿元，同比增长13.7%；中部地区完成软件业务收入786亿元，同比下降3.4%；西部地区完成软件业务收入1533亿元，同比增长5.2%；东北地区完成软件业务收入334亿元，同比增长11.3%。京津冀地区完成软件业务收入4317亿元，同比增长20.9%，增速高出全国水平9个百分点；长三角地区完成软件业务收入4829亿元，同比增长11.3%。软件业务收入居前5名的省份中，北京、广东、江苏、山东、上海软件收入分别为4028亿元、3175亿元、2088亿元、1807亿元和1402亿元，分别增长21%、11.9%、11.1%、8.4和18%。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经