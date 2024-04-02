人民网北京4月2日电 （记者许维娜）矿井水是矿产资源开采过程中的伴生产物，也是重要的非常规水源。近日，国家发展改革委等部门联合印发了《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在进一步推动矿井水保护和利用，缓解水资源短缺，保护生态环境，支撑能源资源产业高质量发展。

《指导意见》提出，到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到68%以上，矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年，矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，矿井水利用效率和效益进一步提高。

中国工程院院士武强表示，《指导意见》对推动矿井水源头保护、分类处理、综合利用进行了系统部署，对新发展阶段加强矿井水保护和利用，支撑能源资源行业高质量发展具有重要意义。

《指导意见》中提出，要以技术创新为动力，以提升处理能力和加强管网建设为基础，以完善政策标准为支撑，推进矿井水源头保护、分类处理、综合利用，加强统筹协调，强化约束激励，有效缓解矿区煤水矛盾，促进高质量发展，加快建设美丽中国。

武强表示，《指导意见》构建了涵盖空间维度、时间维度和工艺维度的矿井水保护和利用框架体系，充分考虑了矿井水源头控制、过程处理、集约利用的多环节工作要求，有助于缓解矿山生产安全、供水保障、生态环保三者之间的矛盾，实现煤炭资源与水资源共赢目标。

武强介绍，具体而言，一是通过源头控制，保护地下水资源；二是通过分类处理，提高矿井水处理效能；三是通过综合利用，提升矿井水利用率。

矿井水利用体制机制和保障措施是《指导意见》中的两个重要组成部分，文件针对这两方面提出了完善统计计量考核制度、健全价税机制等八条具体指导意见。武强表示，这主要可以概括为三个方面：

一是强化监督考核，确保矿井水安全处理利用。《指导意见》提出了将矿井水纳入水资源统一配置，完善矿井水监测体系，明确矿井水保护和利用的考核目标与要求。强化矿井水处理达标排放监督，开展多指标长时间序列动态监测，建立矿井水保护处理利用全过程的风险防控预警体系，确保矿井水安全处理利用。

二是推进水资源税改革，健全矿井水利用激励机制。《指导意见》明确了推进矿井水用水权交易、推进水资源税改革等矿井水市场利用创新机制。完善中央与地方财政支持保障机制，拓宽投融资渠道，对于提高矿井水处理利用市场活力、规范市场行为、促进产业健康发展起到重要的指导作用。

三是推进产学研用深度融合，发展绿色保水用水。《指导意见》提出围绕关键技术攻关部署相关科技创新任务，推动科技创新突破。鼓励企业开展矿井水保护利用相关新技术研究，并加强相关创新技术在矿井水保护和利用项目中的应用，突破关键核心装备制造瓶颈，推动矿井水保护处理利用向科技化、精准化、智能化转变。

武强建议，有关涉矿地区应以《指导意见》为蓝本，把矿井水保护和利用放在更为突出的位置，加强统筹协调，有效缓解矿区煤水矛盾，推进煤矿行业绿色转型升级。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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