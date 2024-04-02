原标题：扎根中国三十载 完美公司为何坚持投资中国？

加大吸引外资力度，继续缩减外资准入负面清单；扩大鼓励外商投资产业目录，鼓励外资企业境内再投资；加强外商投资服务保障，打造“投资中国”品牌……一系列政策释放了中国持续扩大高水平开放、利好外商在华投资兴业的积极信号。

“这些积极的信号和一系列专项政策，让我们侨资企业看到了参与中国高质量发展的机遇和前景，当前中国经济的发展前景积极向好，为继续推进高质量发展奠定了坚实基础。”近日，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）董事长古润金在接受新华网采访时表示，“对中国市场长期的发展，我们一直充满信心，也十分坚定在中国扎根的决心。”

作为一家扎根中国30年的侨资企业，完美公司见证了中国市场的快速发展和巨大潜力。30年来，完美公司坚持用实力壮大品牌、从大局延伸品牌、以创新提升品牌、用文化传承品牌，始终以创新为引擎、以科研为驱动，谋篇布局积极融入国家发展战略，笃行不怠始终与国家同心同向同频，在助力高质量发展路上砥砺奋进，尤其是近4年，完美公司在科创中心和生产基地建设、数字化升级、供应链体系建设等方面的投入累计超过40亿元。目前，完美公司累计在中国投资超100亿元，投资建设扬州、华南、淮北、吉林等基地及上海虹桥完美科创中心，总面积逾1100亩。

“完美公司的30年，是科技创新为引领，提升价值创造力的30年；是提升品牌价值，打造发展支撑力的30年；是赋能个人价值，创造集体力量的30年。”古润金表示，“接下来，我们将继续扎根这片投资热土，将投资的步伐迈得更大。我们计划在今年再投入超过10亿元支持业务发展，并加速推动上海虹桥完美科创中心于年内投入使用。”

完美公司30载的发展，无疑是侨资企业在华发展的一个缩影，展示了中国市场的巨大魅力和无限可能。随着中国政府进一步推动高水平开放和高质量发展，相信会有更多像完美公司这样的侨资企业，在中国这片投资热土上实现更大的发展和成功……

拥抱中国，用实际行动投下“信任票”

2024年是完美公司成立30周年，一路走来，完美公司从一个默默无闻的小公司，成长为一家深耕大健康产业的现代化企业，离不开中国政府给予侨资企业的各项优惠政策和帮助扶持。

1990年，古润金随马来西亚中山同乡会恳亲团踏上了中国这片魂牵梦绕的故土，被这里古老而充满活力的氛围深深吸引。彼时的中国，改革开放为侨商带来了前所未有的商机，投资自由化、便利化，以及知识产权保护的加强，为侨商在多个领域的发展提供了广阔舞台。

经过多番深入考察，1994年，古润金与事业伙伴决定回到家乡，在广东省中山市创办企业，进军日用品行业。1994年4月2日，完美公司正式开业，在创业路上走出坚实的第一步。随后，公司稳健发展，并不断拓展业务版图，涵盖健康食品、小型厨具、化妆品、保洁用品及个人护理品等大众消费品，服务于国民的健康和美丽。时至今日，完美公司的产品销售及服务覆盖中国境内各省、自治区和直辖市，设立了34家分支机构、6家办事处、万余家服务中心（含油葱微店）。同时，产品销售及服务扩展至中国香港和中国台湾，以及马来西亚、新加坡、泰国、印尼、越南等国家。

“30年来，完美公司历经风雨，但始终对中国市场充满信心。”古润金表示，同胞互助友爱的血脉亲情始终是完美公司前行的动力。在这片故土上创业兴家的梦想，支撑着他们一步步走向成功。

回顾归国创业的历程，古润金越发坚信华侨的命运与中国的命运紧紧相连。他的祖父曾是“下南洋”的一员，靠着坚韧和勤奋在异国他乡谋生。这种民族精神在家族中代代相传，也激励着古润金回馈家乡、回馈社会。“中国是我的根，完美要扎根中国回馈社会。”这是古润金创业的初衷，也是他的口头禅、心底话。

多年来，完美公司秉持“取之社会，用之社会”的公益理念，倾情捐助各项社会公益事业，涵盖希望工程、母亲水窖、华文教育、无偿献血、中山慈善万人行、完美公益影像节等众多公益项目和活动，截至2023年12月，在中国捐资总额逾9.55亿元，这个数字还将继续增长。

今年是中马建交50周年，作为马来西亚“一带一路”委员会会长、马来西亚一中和平统一促进会会长，古润金一直在积极推动中马文化交流，传播中华民族优秀传统文化。完美公司通过资助海外华文教育、组织文化交流等方式，搭建起华人华侨文化交流的平台，相关举措不仅促进了中马两国的对话交流，更助力了中华文明的传承与生生不息。

完美公司践行的公益事业，既是华侨华人参与祖籍国建设与发展的典型缩影，也是侨资企业推动中国经济发展进步和履行企业社会责任的重要表率。“我在这片土地生活了30多年，始终心怀感恩、努力回馈，我相信这也是中华文化精神在侨胞身上的延续和演绎。”古润金说。

同频共振，抢抓中国发展新机遇

经济社会的迅速发展，让人们的生活环境和生活方式发生了很大变化，健康问题日益突出，健康观念也越来越深入人心。自2016年“健康中国”上升为国家战略之后，中国健康产业进入了快速发展时期。古润金深刻洞察到，未来十年将是大健康产业蓬勃发展的黄金时期，抓住这一趋势，就能拥抱未来。大健康产业作为中国经济新亮点，具有巨大的发展潜力。

随着国家“十四五”与“健康中国”战略的行稳致远，我国大健康产业进入高速发展阶段。从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。国家为健康产业高质量发展做出了一系列指引。

随着近年来国家各类健康促进政策的积极引导与大力支持，大健康产业升级转型的步伐已然加速启动。

搭乘“大健康”的快车，完美公司面对瞬息万变的消费市场，积极应对、不断创新，在2019年提出“二次创业”理念，紧跟国家“健康中国”的战略步伐，紧抓新时代发展机遇，积极布局大健康产业；同时，加速数字化转型升级，以科技创新为引领，推动创新链、产业链、人才链深度融合，加快科技创新成果向现实生产力转化。

科技创新已然成为完美公司发展的第一动力。2019年，通过政企战略合作，完美生命健康科技研究院（以下简称“完美生科院”）正式落成。近6年，完美生科院在科研平台建设、人才引进、核心项目转化等方面已经取得了跨越式的成果，围绕“生物活性肽”“天然植物”“中医药”“微生态”四个领域，开展了“产、学、研、用”合作，从专注好产品的研发延伸到对生命科学的探索。目前，完美公司已经拥有了18个创新平台、10个联合实验室，中国授权专利累计逾300件，创新驱动成效显著。

此外，完美公司曾先后与美国罗格斯大学、中国食品发酵工业研究院、暨南大学、沈阳药科大学等国内外知名高校、科研机构共研合作并取得相应成果。2023年，完美公司携手政府、企业、高校、科研机构等多方力量，成立“完美皮肤健康研究中心”、启动“完美健康生态创新联盟”，推动“产、学、研、用”正向循环，实现创新资源的共享和优势互补。

当前，完美公司已实现自主知识产权的化妆品明星原料二裂酵母、纤连蛋白等及健康食品明星原料完美益生菌、完美沙棘蛋白肽、人参稀有皂苷等核心技术的产业化，形成多项完美核心技术，实现科技成果产业化应用，促进企业在行业、产业高质量发展。完美公司正步入以生命科学为基础的技术原创时代，从“建平台、立项目、引人才”到自研原料、独家专利和学术成果，构筑完美科研护城河。

除了在科研创新和产品迭代升级方面追求卓越，完美公司在推进“健康中国”行动中以自身行动做出积极表率，自2019年起就启动了“健康中国 完美行动”，通过多维度举措普及健康知识，推广健康生活方式；2023年，在健康中国行动推进委员会办公室的指导下，完美公司进一步升级行动，推行“完美践行健康中国2023-2025年计划”，举办“健康中国发展大会”系列活动，深入全国多个城市，切实推动健康中国建设。

为将健康管理理念融入社群，完美公司不仅全面升级健康活动，还实施“千万+家庭健康管理工程”项目，通过推广“营养早餐项目”、启动“百万健康营养师培养计划”、建设“健康管理顾问”培训基地、开展“公共营养师职业技能”培训考核、成立“中华志愿者协会健康中国志愿服务总队”等，帮助全民做好健康管理，进行专业人才培养和生力军建设，提升家庭健康素养和健康水平，为中国健康事业的发展注入了新的活力。

加速布局，“数智化”赋能生产营销

新一代信息技术的快速发展，让数字化与产业、社会产生了深度融合，各行各业踊跃投身其中，驰骋于数字化高速通道。人工智能和物联网技术不断进步，智能制造大势所趋。

早在2004年，为应对激烈的行业竞争，完美公司就引入了精益生产模式，采用QCC、提案建议、精益六西格玛等方式，全方位赋能公司研发、制造、品控、服务等业务全流程；2005年前后，完美公司开始了对智能化工厂的探索，这一系列动作的目的就是实现降低成本、缩短生产周期和改善生产质量。

数字化智能技术的出现和兴起，对完美公司而言可谓恰逢其时。敏锐地捕捉到技术革新所带来的增益效应，完美公司遂开始加快“数智化”步伐，将“数智化”发展提升为战略目标，大力投入资金构建一体化业务流程。2017年，完美公司集“智能化、数字化、绿色环保”的华南基地正式运行，并以基地的智能制造车间为试点，致力于打造国家智能制造示范基地，凭借“数智化”改革的实绩，于2022年获得智能制造能力成熟度三级认证。

以完美公司拳头产品“完美芦荟胶”为例，在完美华南基地和扬州基地的智能制造车间，平均不到1秒钟就有6支芦荟胶走下生产线，每天都有近10万支芦荟胶从这里被销往国内外消费者手中。数据显示，经过数字化智能化改造升级，公司车间生产效率大幅提升，人均产值增长46%，产品不良率下降35.6%。

完美公司精准把握转型升级的“窍门”，通过数字化“互联网+”的发展，实现了生产和管理的协调高效运转。这种前瞻性的数字革新转变，使完美公司在行业中走在了前列，效果显著。

近年来，随着中国经济发展及升级转型，互联网、通信、交互式人工智能领域技术的进步极大地带动了数字化营销行业的发展，消费者的可支配收入及购买力持续增长，继而刺激更多的消费需求。在面对消费需求不断扩大的情况下，促使企业在营销服务上增加投入，以制定更有针对性及定制化的营销策略来迎合消费者的各种需求及偏好。完美公司不仅在生产环节实施“数智化”战略，更在流通与销售过程中积极打造数字化能力，以精准赋能营销，抢占市场先机。

自2019年起，完美公司积极拥抱数字化转型战略，推出油葱IP“葱仔”“葱妹”及线上平台“油葱商城”，为创业伙伴提供了智能推荐产品、一键分享拓客的平台和高效工具，实现了智能购物与业务增长的双赢；2022年，公司携手腾讯智慧零售启动“完美数字化营销项目”，运用企微SCRM工具拓宽私域运营，提升营销效果，并创新推出“完美轻创营”，以6G理念（聚好看、聚好用、聚好吃、聚好听、聚好学、聚好玩）引领，通过企业微信沙龙小助手、油葱学堂等新型工具，助力创业伙伴轻松管理营销活动，实时追踪效果，使学习与创业过程变得更为轻松有趣。

借助“数智化”技术的迭代升级，完美公司在健康管理和精准护肤两大领域也逐步实现了双轮驱动，运用科学、前沿的“产品+服务”商业闭环模式，为大健康产业的转型升级提供了宝贵的参考路径，有力推动整个行业在数智化的浪潮中向高质量发展加速迈进，实现了质的飞跃。

譬如在健康管理领域，围绕“吃动平衡+数据跟踪”成熟理论，通过智能化渠道如油葱小程序、手环、体脂秤等，提供个性化定制服务，将枯燥的减重转化为有趣的自我提升实践，用数据监督、改善健康状态，帮助广大消费者实现“看得见”的体型管理；在精准护肤领域，结合旗下玛丽艳、臻荟、记忆花萃等美妆品牌资源，开展皮肤健康课题研究，借助AI测肤和大数据分析，提供精准美丽服务方案，推动产品研发与服务的良性循环。

2023年，完美公司在全国范围内举办的“越健康 悦完美”系列、完美名家健康大讲堂等健康科普活动更是深入人心。做品牌，就是要做好产品、好口碑、好服务，用品牌之心，做百年发展之力。在完美30 周年的关键发展时刻，完美公司围绕发展战略制定了“迎、庆、启”三年规划，推出八大助“励”举措，从多个维度精准赋能业务发展，通过发布系列的品牌计划，从产品到品牌进行全面的价值提升，用创新升级，为完美品牌做“加”法，并以焕新升级的体验场景，更专业的“产品+服务”解决方案等措施，继续深化数字化精准营销，构建多元化活动场景，激发市场活力，打造一个独具竞争力的事业平台，为不同人群提供灵活多样的事业发展计划，帮助他们拓展更高效、创业更轻松、生活更完美。

随着社会的快速发展，人口老龄化趋势日益显著，国家对“银发经济”的重视程度不断提升。与此同时，现代人对自我关怀和生活品质的追求催生了“悦己经济”的蓬勃发展，这一经济现象不仅提升了人们的幸福感，也成为推动社会进步和文明发展的重要力量。

在这样的大背景下，完美公司紧跟时代步伐，深入聚焦“银发经济”和“悦己经济”两大领域，并已携手健康中国研究中心正式启动“健康中国完美志愿服务基地”，推进“健康社区（村）驿站”的建设，充分发挥自身优势，在全国以志愿服务基地为支撑，以社区健康驿站为触点，将更多营养科普知识送进社区和家庭；携手中国妇女发展基金会正式启动“完美益家健康守护行动暨她创业计划-完美她力量行动”，关爱女性群体，为全国女性提供创就业的平台，帮助更多的人一起去遇见更健康完美的自己，为社会创造经济价值。

接下来，完美公司也将进一步携手政府、基金会、权威媒体等各方力量，共同举办“健康中国 完美行动”品牌系列活动、“进社区”系列品牌活动，包括社区达人秀、社区小奥运、完美银龄家等，引领多元健康生活方式，提倡“人人关注健康、人人参与健康、人人管理健康”，共同追求更健康、更完美的生活，助力健康中国发展。

深耕中国，侨资企业大有可为

中国贸促会发布的调研报告显示，超90%的受访外资企业预期，未来5年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升约5.8个百分点，九成以上受访外资企业认为中国市场富有吸引力。由此看来，“投资中国就是投资未来”依然是众多外资企业的共识。

“为消费者提供优质产品及服务的理念不变；为完美创业伙伴提供事业发展机会的理念不变；坚持在中国投资、长远发展的理念不变。这‘三个不变’原则不仅代表着公司的初心，更是完美公司持续成长的坚实基石。”古润金表示。

完美公司于1994年成立之时，便以在中国长远发展的理念早早布局。1997年完美大厦落成启用；2000年完美新工厂落成启用；2004年成立10周年之际，完美扬州基地正式奠基；2010年扬州完美日用品有限公司开业；2011年起，随着完美华南基地、完美淮北基地和上海虹桥完美科创中心的规划提上日程并逐步投入使用，完美公司建设的智能化生产基地已在全国落地生根；2021年，完美新总部落于粤港澳大湾区中心地带中山市繁华核心区。

中国经济稳定发展是外企在华投资信心的基石，不断优化的营商环境则是外企深耕中国市场的“定心丸”。去年，国务院发布了吸引外商投资新政策，受到国际社会广泛关注。自2023年7月起，商务部建立外资企业圆桌会议制度，定期听取外资企业困难和意见，并协调解决。广东省作为改革开放先锋，在吸引外资方面成绩显著，不断深化营商环境的系列改革举措，为粤港澳大湾区高质量发展提供有力支持，为企业发展注入新动力。完美公司借此契机，学习和引进世界先进的科研、创新成果，提升公司的科技底蕴，提升数字化水平、物流水平，进一步推动智造化产业升级，增强品牌实力。

“完美公司未来的发展蓝图，一定是与粤港澳大湾区建设和中国的发展息息相关的。在新的历史起点、新的发展机遇中，让我们用三个30年，去实现百年完美，创造更宏大的社会价值，走向更广阔的未来。”古润金说。

侨资企业是中国经济高质量发展过程中一支不可忽视的力量。据统计，60%以上的外商投资、70%以上的外资企业都源于海外侨胞。

改革开放以来，以完美公司为代表的侨资企业深入扎根中国，“你中有我、我中有你”，相互促进、共享高质量发展成果。在古润金看来，共建“一带一路”、“健康中国”建设，自贸区、粤港澳大湾区的规划布局以及RCEP的签署，为广大侨商侨企提供了更多发展机遇，华侨华人作为连接中国与世界桥梁的作用将更加凸显。侨商侨企应抓住这些机遇，发挥自身优势，提升把握市场能力，积极转型创新，全力投入中国式现代化建设，用真心、智慧和实力推动中国经济高质量发展。

“当前，中国正在着力扩大内需、推动高水平对外开放，发展新质生产力以创新推动经济高质量稳定发展。身处其中的我们，既是投资者，也是受益者；既是共建者，也是共享者。作为侨资企业，我们将始终怀揣一颗赤诚的‘侨商’之心，坚持在中国长远投资发展，以侨心、侨情、侨智、侨力，在中国经济发展中寻求企业高质量的发展。”古润金表示。

蓝图已绘就，未来如何抵达？完美公司将以行动作答。（王忻）

(责编：董童、李源)

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