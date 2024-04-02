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四部门部署开展专项整治行动 严厉打击肉类产品违法犯罪

2024年04月02日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局联合印发《关于开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动的通知》（以下简称《通知》），部署各地开展为期8个月的严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动。

《通知》要求以生猪、肉牛、肉羊、肉鸡及其肉类产品为重点，深挖肉类产品违法犯罪源头线索，对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营全链条开展专项整治，坚决斩断非法屠宰、加工、销售链条。通过查处一批重点案件、关停一批违法经营主体、惩处一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例，严厉打击肉类产品违法犯罪，健全肉类产品质量安全长效监管机制，保障肉类产品质量安全。

《通知》明确以下几方面内容：

一是强化问题整治。紧盯重点地区和重点场所，开展排查和暗访，建立问题线索清单。对发现的违法违规行为，开展追踪溯源，形成工作闭环。

二是强化养殖环节监督检查。部署各地农业农村部门以生猪、肉牛、肉羊和肉鸡养殖场（户）为重点，严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品，销售、随意弃置病死畜禽等违法行为。

三是强化屠宰和无害化处理环节监督检查。部署各地农业农村部门重点检查屠宰厂（场）、无害化处理场，严厉查处私屠滥宰、注水、注药或者注入其他物质、病死畜禽被“调包”等违法行为。四是强化食品生产经营环节监督检查。部署各地市场监管部门开展重点检查，督促生产经营者落实食品安全主体责任，严厉查处使用或销售来源不明、未经检验检疫、检验检疫不合格的畜禽产品以及生产假冒牛（羊、驴）肉制品等违法行为。

(责编：杨曦、吕骞)
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