人民网北京4月2日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，4月2日18时，中央气象台发布强对流天气橙色预警。预计今天到明天，安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西等地部分地区将有10级以上雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达12级以上，最大冰雹直径20毫米以上。安徽、江苏、上海、湖南、江西、浙江、福建、贵州、广西、广东等地部分地区将有短时强降水天气，最大小时雨量30至50毫米，局地可达70毫米以上。

记者梳理发现，这是2013年以来首个强对流天气橙色预警，也是中央气象台设立气象灾害预警标准以来首次发布强对流天气最高等级的预警。

中国天气网气象分析师闵裕秋分析，3月31日到4月1日，我国南方地区有高空槽东移，湖南、湖北等地有低涡发展并沿长江流域东移，同时近地面有冷空气渗透至长江沿线一带，这样的天气系统配置导致南方普遍出现了降水，并伴随强对流天气。

“在江西、湖南、福建等地出现混合型对流天气，局地出现11级以上大风。”闵裕秋表示，“城市中，当大风通过高大楼宇间时，风力可能进一步加强。高楼林立造成的狭管效应会加重风灾的影响，破坏力十分惊人。”

中央气象台提醒，强对流天气多发期，请大家及时关注所在地气象部门发布的最新预报预警信息。强对流天气过程中，尽量减少外出，若出行在外，请远离棚架、广告牌等搭建物。

业内人士提示，机场、铁路、高速公路、水上交通等单位应及时采取关闭措施保障人员和交通安全，回港避风的船舶要视情况采取积极措施，妥善安排人员留守或者转移到安全地带；同时，应做好城市、农田、鱼塘的排涝抢险工作和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御抢险工作。

(责编：杨曦、吕骞)

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