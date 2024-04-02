人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2013年以来首个强对流橙色预警发布 局地风力12级以上

2024年04月02日20:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，4月2日18时，中央气象台发布强对流天气橙色预警。预计今天到明天，安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西等地部分地区将有10级以上雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达12级以上，最大冰雹直径20毫米以上。安徽、江苏、上海、湖南、江西、浙江、福建、贵州、广西、广东等地部分地区将有短时强降水天气，最大小时雨量30至50毫米，局地可达70毫米以上。

记者梳理发现，这是2013年以来首个强对流天气橙色预警，也是中央气象台设立气象灾害预警标准以来首次发布强对流天气最高等级的预警。

中国天气网气象分析师闵裕秋分析，3月31日到4月1日，我国南方地区有高空槽东移，湖南、湖北等地有低涡发展并沿长江流域东移，同时近地面有冷空气渗透至长江沿线一带，这样的天气系统配置导致南方普遍出现了降水，并伴随强对流天气。

“在江西、湖南、福建等地出现混合型对流天气，局地出现11级以上大风。”闵裕秋表示，“城市中，当大风通过高大楼宇间时，风力可能进一步加强。高楼林立造成的狭管效应会加重风灾的影响，破坏力十分惊人。”

中央气象台提醒，强对流天气多发期，请大家及时关注所在地气象部门发布的最新预报预警信息。强对流天气过程中，尽量减少外出，若出行在外，请远离棚架、广告牌等搭建物。

业内人士提示，机场、铁路、高速公路、水上交通等单位应及时采取关闭措施保障人员和交通安全，回港避风的船舶要视情况采取积极措施，妥善安排人员留守或者转移到安全地带；同时，应做好城市、农田、鱼塘的排涝抢险工作和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御抢险工作。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家数据局：以数字化驱动中国式现代化 奋力开创数据工作新局面
　　人民网北京4月2日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，4月1日，2024年全国数据工作会议在北京召开。会议贯彻中央经济工作会议和全国两会精神，落实党中央、国务院决策部署以及国家发展改革委要求，梳理总结前一阶段工作情况，安排部署今年重点工作，在新起点奋力开创数据工作新局面，更好服务经济社会高质量发展。…
农业农村部：禁渔后江豚数量历史性止跌回升 3项针对性措施抓好长江珍稀濒危物种保护
　　人民网北京4月2日电 （方经纶）“现在长江中下游很多地方都经常能看到江豚三五成群、捕食嬉戏的场面，网民都讲长江的‘微笑天使’又回来了。”在4月2日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部部长唐仁健表示，长江流域是世界上水生生物多样性最丰富的区域之一，分布了400多种鱼类，其中国家重点保护的有96种，这里面的旗舰性、标志性物种就包括长江江豚，还有中华鲟、长江鲟等物种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部