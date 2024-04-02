人民网北京4月2日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，4月1日，2024年全国数据工作会议在北京召开。会议贯彻中央经济工作会议和全国两会精神，落实党中央、国务院决策部署以及国家发展改革委要求，梳理总结前一阶段工作情况，安排部署今年重点工作，在新起点奋力开创数据工作新局面，更好服务经济社会高质量发展。

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁指出，2023年以来，国家数据局认真履行职责，形成了推进国家数据工作的总体思路，谋划实施一批重点任务，搭建起培育数据要素市场、发展数字经济的初步框架，成绩值得充分肯定。下一步，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锐意进取、真抓实干，努力完成全年各项任务，奋力开创数据工作新局面，为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

国家数据局党组书记、局长刘烈宏指出，要深刻领会党中央战略意图，准确把握数据工作总体思路，坚持数据要素市场化配置改革这条主线，切实履行统筹数字中国、数字经济和数字社会规划和建设工作职责，更好促进高质量发展。

会议认为，全国数据系统以高度的政治责任感和时不我待的紧迫感，主动作为，高起点谋划数据工作，2023年各项工作实现良好开局。

一是党对数据工作的领导全面加强。认真贯彻新时代党的建设总要求，把党的全面领导贯穿数据工作全过程、各领域。二是数据工作体系初步成型。落实党和国家机构改革要求，高效推进机构筹建，国家数据局于去年10月25日正式挂牌，各地因地制宜推进改革，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。三是数据要素市场化配置改革加快破局。以数据要素市场化配置改革为主线，加强基础制度建设，发挥数据要素乘数效应，扎实开展数据资源调查。四是统筹数字化发展力度稳步增强。开展数字中国、数字经济和数字社会发展情况评估，数字中国建设全面推进，数字经济创新发展，数字社会建设取得积极进展。五是数据基础设施建设有力推进。持续实施“东数西算”工程，制定加快构建全国一体化算力网的实施意见，开展数据基础设施布局研究。六是数据领域开放合作进一步拓展。成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛，与14个国家共同发布《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》，积极推进数字经济多双边国际合作。

会议指出，2024年数据工作要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，大力发展新质生产力，坚持稳中求进工作总基调，坚持“一条主线”，统筹“三个建设”，着力健全基础制度、释放要素潜能、加快转型赋能、促进科技创新、完善基础设施、强化安全保障、推进国际合作、抓好试点试验，更好发挥数字化在中国式现代化中的驱动引领作用，奋力开创国家数据工作新局面。

一要健全数据基础制度。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。二要提升数据资源开发利用水平。发挥公共数据资源开发利用的示范效应，持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径，全力推动“数据要素×”行动，着力繁荣数据开发利用生态。三要以数字化赋能高质量发展。加快数字中国建设，大力发展数字经济，提升数字化公共服务水平。四要促进数据科技创新发展。围绕技术发展加快产业布局，形成数据科技与数据产业相互融合、相互促进的良性发展态势。五要优化数据基础设施布局。加快全国一体化算力网和数据流通基础设施建设，发挥好政府投资的放大效应。六要强化数据安全保障能力。始终紧绷数据安全这根弦，提升数据安全的技术保障水平。七要提升数据领域国际合作水平。统筹做好数字经济领域国际合作，完善国际数字治理“中国方案”，持续优化数据跨境流动规则。八要发挥试点试验的引领作用。鼓励有条件的地方先行先试，支持更多地方因地制宜加快发展。

会议强调，全国数据系统要坚持党对数据工作的全面领导，以高质量党建引领数据发展和安全，强化党的政治建设，坚持不懈深化党的创新理论武装，把先进理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。要强化组织建设，打造忠诚、干净、专业、担当的数据干部队伍。要强化作风和纪律建设，营造风清气正的干事创业氛围。

国家数据局党组成员、副局长出席会议。驻国家发展改革委纪检监察组有关负责同志，中央和国家机关有关司局负责同志应邀出席会议。各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团数据主管部门主要负责同志，有关企业、高校和科研机构负责同志，国家数据局各司主要负责同志参加会议。

(责编：杨曦、吕骞)

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