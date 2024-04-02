人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家数据局：以数字化驱动中国式现代化 奋力开创数据工作新局面

2024年04月02日19:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，4月1日，2024年全国数据工作会议在北京召开。会议贯彻中央经济工作会议和全国两会精神，落实党中央、国务院决策部署以及国家发展改革委要求，梳理总结前一阶段工作情况，安排部署今年重点工作，在新起点奋力开创数据工作新局面，更好服务经济社会高质量发展。

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁指出，2023年以来，国家数据局认真履行职责，形成了推进国家数据工作的总体思路，谋划实施一批重点任务，搭建起培育数据要素市场、发展数字经济的初步框架，成绩值得充分肯定。下一步，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锐意进取、真抓实干，努力完成全年各项任务，奋力开创数据工作新局面，为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

国家数据局党组书记、局长刘烈宏指出，要深刻领会党中央战略意图，准确把握数据工作总体思路，坚持数据要素市场化配置改革这条主线，切实履行统筹数字中国、数字经济和数字社会规划和建设工作职责，更好促进高质量发展。

会议认为，全国数据系统以高度的政治责任感和时不我待的紧迫感，主动作为，高起点谋划数据工作，2023年各项工作实现良好开局。

一是党对数据工作的领导全面加强。认真贯彻新时代党的建设总要求，把党的全面领导贯穿数据工作全过程、各领域。二是数据工作体系初步成型。落实党和国家机构改革要求，高效推进机构筹建，国家数据局于去年10月25日正式挂牌，各地因地制宜推进改革，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。三是数据要素市场化配置改革加快破局。以数据要素市场化配置改革为主线，加强基础制度建设，发挥数据要素乘数效应，扎实开展数据资源调查。四是统筹数字化发展力度稳步增强。开展数字中国、数字经济和数字社会发展情况评估，数字中国建设全面推进，数字经济创新发展，数字社会建设取得积极进展。五是数据基础设施建设有力推进。持续实施“东数西算”工程，制定加快构建全国一体化算力网的实施意见，开展数据基础设施布局研究。六是数据领域开放合作进一步拓展。成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛，与14个国家共同发布《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》，积极推进数字经济多双边国际合作。

会议指出，2024年数据工作要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，大力发展新质生产力，坚持稳中求进工作总基调，坚持“一条主线”，统筹“三个建设”，着力健全基础制度、释放要素潜能、加快转型赋能、促进科技创新、完善基础设施、强化安全保障、推进国际合作、抓好试点试验，更好发挥数字化在中国式现代化中的驱动引领作用，奋力开创国家数据工作新局面。

一要健全数据基础制度。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。二要提升数据资源开发利用水平。发挥公共数据资源开发利用的示范效应，持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径，全力推动“数据要素×”行动，着力繁荣数据开发利用生态。三要以数字化赋能高质量发展。加快数字中国建设，大力发展数字经济，提升数字化公共服务水平。四要促进数据科技创新发展。围绕技术发展加快产业布局，形成数据科技与数据产业相互融合、相互促进的良性发展态势。五要优化数据基础设施布局。加快全国一体化算力网和数据流通基础设施建设，发挥好政府投资的放大效应。六要强化数据安全保障能力。始终紧绷数据安全这根弦，提升数据安全的技术保障水平。七要提升数据领域国际合作水平。统筹做好数字经济领域国际合作，完善国际数字治理“中国方案”，持续优化数据跨境流动规则。八要发挥试点试验的引领作用。鼓励有条件的地方先行先试，支持更多地方因地制宜加快发展。

会议强调，全国数据系统要坚持党对数据工作的全面领导，以高质量党建引领数据发展和安全，强化党的政治建设，坚持不懈深化党的创新理论武装，把先进理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。要强化组织建设，打造忠诚、干净、专业、担当的数据干部队伍。要强化作风和纪律建设，营造风清气正的干事创业氛围。

国家数据局党组成员、副局长出席会议。驻国家发展改革委纪检监察组有关负责同志，中央和国家机关有关司局负责同志应邀出席会议。各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团数据主管部门主要负责同志，有关企业、高校和科研机构负责同志，国家数据局各司主要负责同志参加会议。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家数据局：以数字化驱动中国式现代化 奋力开创数据工作新局面
　　人民网北京4月2日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，4月1日，2024年全国数据工作会议在北京召开。会议贯彻中央经济工作会议和全国两会精神，落实党中央、国务院决策部署以及国家发展改革委要求，梳理总结前一阶段工作情况，安排部署今年重点工作，在新起点奋力开创数据工作新局面，更好服务经济社会高质量发展。…
农业农村部：禁渔后江豚数量历史性止跌回升 3项针对性措施抓好长江珍稀濒危物种保护
　　人民网北京4月2日电 （方经纶）“现在长江中下游很多地方都经常能看到江豚三五成群、捕食嬉戏的场面，网民都讲长江的‘微笑天使’又回来了。”在4月2日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部部长唐仁健表示，长江流域是世界上水生生物多样性最丰富的区域之一，分布了400多种鱼类，其中国家重点保护的有96种，这里面的旗舰性、标志性物种就包括长江江豚，还有中华鲟、长江鲟等物种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部