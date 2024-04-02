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农业农村部：禁渔后江豚数量历史性止跌回升 3项针对性措施抓好长江珍稀濒危物种保护

2024年04月02日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （方经纶）“现在长江中下游很多地方都经常能看到江豚三五成群、捕食嬉戏的场面，网民都讲长江的‘微笑天使’又回来了。”在4月2日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部部长唐仁健表示，长江流域是世界上水生生物多样性最丰富的区域之一，分布了400多种鱼类，其中国家重点保护的有96种，这里面的旗舰性、标志性物种就包括长江江豚，还有中华鲟、长江鲟等物种。2021年实施禁渔以来，鱼类资源开始恢复，江豚数量也开始增加。

“但同时我们也清醒看到，当前长江拦河筑坝、航道整治、挖砂采石等人类活动仍然较多，珍稀濒危物种生存环境还没有根本好转，加之这些濒危物种生长周期长，繁殖难度大，保护形势仍不容乐观。”唐仁健表示，下一步，有关部门将采取3项针对性措施，持续加力，抓好长江珍稀濒危物种保护——

强化人工保种科研攻关。农业农村部已经建设一批中华鲟、长江鲟的人工保种场，形成一定规模的亲本库，突破了规模化的人工繁育技术难题。去年，人工条件下的长江鲟野外繁殖试验首次取得了成功。下一步，还要持续加强科研攻关，持续提升保种场人工繁育能力，争取尽快突破自然繁殖、生境修复等关键技术，扩大保种规模，提高种群质量，更好支撑物种保存和野外种群恢复。

加大增殖放流力度。珍稀濒危物种只靠自然繁殖恢复比较难，必须通过增殖放流来补充野外群体。从今年起，农业农村部计划每年安排5000万元专项资金，争取放流100万尾长江珍稀濒危物种。

强化重点水生生物的栖息地保护，保护好它们赖以生存的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。唐仁健表示，历史上，中华鲟可以洄游3千多公里到金沙江，有近20处产卵场，但现在最远只能洄游到葛洲坝下，产卵场只发现了1处。下一步，农业农村部将选择适宜的水域来修复重建产卵场，并会同有关部门研究在拦河筑坝处修建过鱼设施，落实好重要栖息地船舶限速、限航等措施，最大限度降低人为影响。

(责编：方经纶、吕骞)
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