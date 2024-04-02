人民网北京4月2日电 （方经纶）在4月2日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长马有祥表示，长江全面禁渔以来，长江鱼类资源量和生物多样性呈现恢复态势，禁渔效果初步显现，但还要清醒地认识到，目前长江水生生物的多样性水平、渔业资源水平仍然较低，因此需要推进落实《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，制定长期针对性保护计划，通过江湖连通、生态调度、关键栖息地修复、科学放流等手段，多措并举恢复水生生物资源和多样性。

“长江流域是一个‘江河湖海’连通的超大型生态系统，采取禁捕措施后，一些生育周期短、繁殖快的低营养级鱼类资源首先恢复，通过食物链为较高营养级的鱼类、鸟类提供食物，就是咱们经常讲的‘大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米’。此后，生态系统自我调节不断优化，达到新的平衡。”马有祥表示，长江主要经济鱼类性成熟年龄一般是3-5年，禁渔10年可以有两到三个世代的休养生息，从而基本形成长江水生生物持续恢复、生态系统健康运行的良好循环。

此外，马有祥还表示，长江十年禁渔期满后，仍然需要在科学论证的基础上，采取与水生生物资源状况和保护需求相适应的保护措施。

(责编：方经纶、吕骞)

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