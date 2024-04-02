人民网北京4月2日电 （方经纶）4月2日，国新办举行国务院政策例行吹风会，邀请相关部门负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（下文简称《意见》）有关情况。“《意见》主要从优机制、强保障、严执法、固生态等方面，对十年禁渔工作进行再部署再强调。”农业农村部部长唐仁健表示，《意见》的出台必将为长江十年禁渔工作提供更加有力的政策保障。

“在各地各有关部门的共同努力下，经过三年多的集中攻坚和持续推进，长江十年禁渔取得重要阶段性成效。但长江禁渔是一项长期复杂艰巨的历史任务，现在的长江只能说是‘大病初愈’，持续巩固禁渔成果，加快恢复流域生态还面临诸多的问题和挑战。”唐仁健表示，在这个持续爬坡攻坚的关键时候，国务院办公厅专门印发推进长江十年禁渔工作的政策文件，对今后七年的工作进行再强调再部署，发出了坚定不移推进长江禁渔的鲜明信号。

唐仁健提出，下一步，长江禁渔重点聚焦“3个巩固提升”——

巩固提升退捕渔民安置保障水平。这关系到十年禁渔的群众基础，是社会高度关注的民生问题。有关部门将指导各地落实好用人单位支持政策，引导企业更多吸纳退捕渔民就业，并通过订单式培养、以工代训等方式，更有针对性地帮助退捕渔民提升职业技能，提高岗位的稳定性和收入水平。全面落实好养老保险各项政策，防止出现断缴、缓缴等问题。

巩固提升禁渔执法监管效能。针对夜间作案、交界水域“打游击”、潜水电捕鱼等不断翻新的违法行为，盯住关键时间节点和省际交界的重点水域。开展常态化联合执法行动，形成水上打、岸上查、源头堵的强力震慑，坚决防止非法捕捞反弹回潮。同时，还持续加大对“三无”船舶、“电毒炸”、违规垂钓等违法行为的打击整治力度，加强执法装备和能力条件建设，依靠自动化、智能化的监控手段，全天候强化重点水域监测监管，及时发现，快速处置。

巩固提升长江水生生物多样性。为实现这一长江禁渔的最终目标，要不断优化完善长江水生生物监测调查的网络，科学地开展禁渔效果评估和完整性指数评价，盯住像中华鲟、长江江豚、长江鲟等珍稀濒危物种，强化人工保种、科学增殖放流，在重点物种的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等这些关键区域，实施一批生态系统保护修复重大工程，保障好鱼类生存、繁殖的需要。

(责编：方经纶、吕骞)

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