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商务部回应美发布《2024年外国贸易壁垒评估报告》

2024年04月02日21:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月2日电　针对近日美国贸易代表办公室发布《2024年外国贸易壁垒评估报告》将中国列为首要关注国家，商务部新闻发言人2日回应称，中方注意到有关情况。中方认为，各国贸易政策是否构成壁垒，应以是否违反世贸组织规则作为判断标准。美方报告未提供任何证据，证明中方相关政策和做法违反世贸组织规则，却武断指责中国存在所谓“非市场”政策和做法以及在农产品、数据政策等方面存在壁垒，中方对此坚决反对。

　　这位发言人表示，加入世贸组织以来，中国作为最大的发展中成员，始终坚定支持多边贸易体制，持续扩大高水平开放，不断完善社会主义市场经济体制和法律体系，坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，获得国际社会的高度肯定。反观美方，坚持“美国优先”的政策取向，无视多边贸易规则，任意对他国加征单边关税，制定歧视性产业政策，以“国家安全”为由滥用出口管制、投资限制等措施，限制外国在美投资企业参与政府采购，人为设置大量贸易壁垒，妨碍公平竞争。包括中方在内的世贸组织成员对此高度关切。

　　这位发言人说，美方应停止对他国的不实指责，切实遵守世贸组织规则，共同维护公平、公正的国际贸易秩序。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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