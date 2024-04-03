人民网北京4月3日电 （记者李栋）清明假期在即，赏花游、乡村游……游客出游热度不断走高。近日，农业农村部发布60条春季精品线路和185个精品景点，为小长假催生出更多样、更有趣的线路景点。

近日，农业农村部在浙江长兴举办2024中国美丽乡村休闲旅游行（春季）推介活动（以下简称活动）。“活动旨在展示美丽乡村新风貌、农耕文化新风尚、休闲农业新发展，促进农文旅融合，激发乡村休闲消费潜能。”农业农村部相关负责人介绍，以聚焦“春观花 走进万千美丽乡村”主题，通过民族乐器表演、传统茶文化展示、民俗非遗展演等多种形式，现场推介了一批赏春花、品春茗、享民俗、忆乡愁的乡村休闲农业精品景点线路，为广大游客提供畅游烂漫花海、亲近田园乡村的指南。

“乡村振兴重在产业振兴，宜居宜业和美乡村建设，产业发展是前提。”中国农业风险管理研究会会长张红宇表示，在确保粮食总量增长、自给率不断提升的基础上，利用我国农业资源禀赋丰富多元的特点，发挥比较优势，发展特色富民产业，既可提高农业效益，又能充分释放农业多重功能，推动农旅、农文、农工结合和一二三产业融合发展，实现农民增产增收。

近年来，农业农村部大力实施休闲农业精品工程，把乡村的资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势，推动乡村休闲产业提质增效。

“在2023年休闲农业恢复发展关键时期，各级农业农村部门多措并举推动行业高质量发展，全年休闲农业营业收入达到8400亿元，成为旅游业表现亮眼的领域。”该负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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