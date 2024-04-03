原标题：民族汽车品牌红旗一季度批发销量突破10万台 同比增长64.3%

记者1日从中国第一汽车集团有限公司获悉，该集团旗下民族汽车品牌红旗今年年第一季度批发销量突破10万台，同比增长64.3%；零售销量突破98400台，同比增长29.4%，实现“开门红”。

自1958年红旗品牌创立以来，红旗轿车长期被用作中国重大庆典活动的检阅车，是中国民族汽车高端品牌代表之一。当前，红旗品牌的节能车品牌、金葵花品牌和红旗新能源品牌都在加快市场布局和产品投放，进一步夯实红旗品牌谱系。今年，基于FMEs“旗帜”超级架构两大技术平台——电动平台HME和智能平台HIS打造的红旗品牌全新新能源产品将陆续投放市场，助力红旗品牌销量持续提升。

3月20日，红旗品牌面向全球上市一款最高续航里程可达820公里的纯电高端轿车，搭载了低温电芯等解决电动汽车冬季里程焦虑的技术方案，努力抢占全球新能源汽车市场份额。据了解，该款车型名为红旗EH7，搭载了一汽最新研发的低温电芯，实现“电池低温性能零衰减”。同时，该款车搭载智能热管理系统应用，促使能耗降低20%；-10℃低温环境电池能量几乎无衰减，-20℃电池可用电量保持率90%；实现26种智能调节模式，确保能量高效利用。

3月27日，豪华礼宾新旗舰——红旗国悦于当日正式上市。红旗国悦集“安全、可靠、静谧、尊享”于一身，创设“登堂、安座、怡然、会晤”等礼遇场景，充分满足旅游出行、公务会议、贵宾接待等长、短途出行的不同需求。

中国一汽是国有特大型汽车企业集团，总部位于吉林省长春市，拥有红旗、解放、奔腾等自主品牌和大众（奥迪）、丰田等合资品牌，累计产销汽车超过5400万辆，销量规模位列中国汽车行业第一阵营。（记者张建）

(责编：曹淼、李源)

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