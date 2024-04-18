人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）制造业发展再迎政策利好。日前，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》），引导银行保险机构把金融支持制造业高质量发展摆在更加突出位置，持续加大支持力度，优化服务模式，更好助力制造强国建设和推进新型工业化。

多位专家接受人民网记者采访时表示，《通知》的出台，有助于更好引导金融业加大制造业领域金融服务供给，为制造业提供高质量金融服务，从而更好推进制造业高质量发展，提升工业现代化水平，加快建设制造强国。

制造业是立国之本、强国之基，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。记者梳理，此前，国家金融监督管理总局会同有关部门做好工作协同，联合发布《制造业卓越质量工程实施意见》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等相关政策文件，完善促进制造业高质量发展的政策环境，推动扩大制造业中长期贷款投放工作机制化、常态化。

中央金融工作会议指出，“优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业”。

《通知》聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性有效性。着力支持产业链供应链安全稳定，加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等的金融支持力度。着力支持产业科技创新发展，支持高新技术企业、“专精特新”中小企业、制造业单项冠军企业等经营主体创新发展。着力支持产业结构优化升级，加强对传统制造业设备更新、技术改造的中长期资金支持。着力支持工业智能化、绿色化发展，加大对数字经济核心产业的支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务等。

“目前来看，金融业为制造业发展提供了丰富多元的金融服务，但仍然需要深化金融供给侧结构性改革，围绕制造业产业链供应链安全稳定，工业智能化、绿色发展，以及制造业产业结构优化升级等提供金融服务。”邮储银行研究员娄飞鹏表示。

在提升制造业金融服务专业化水平方面，《通知》要求单列制造业信贷计划，强化制造业中长期贷款和信用贷款支持，在依法合规、风险可控的前提下，开发适应制造业特点的信贷产品和服务。健全多层次金融服务体系，推动银行、保险、非银等各类金融机构协同发力，优化制造业金融激励约束，加强金融服务的科技支撑。树立审慎经营理念，加强内控合规建设和全面风险管理。

“制造业企业对资金需求的特点之一是贷款需求量大、用款周期长。银行机构要创新中长期信贷产品，优化制造业企业债务期限结构；破除对抵押担保的迷信，将商标、专利等作为授信依据，开发更多信用贷款产品，满足中小制造业企业需求。”招联首席研究员董希淼表示，发挥金融科技赋能作用，一方面将弥补企业信用数据较少等不足，另一方面有助于提升金融服务质效，如充分运用大数据、人工智能、物联网等技术，加大对制造业企业信息收集和风险识别、监测。

娄飞鹏表示，为更好服务制造业，金融机构需要根据制造业高质量发展需要，加强市场调研和产品创新，不断加大资源投入、丰富金融产品供给、完善服务体系，并做好风险防控。政府部门需要做好制造业发展的信息共享机制，促进制造业政策信息、行业发展趋势、产能动态、企业生产经营信息、银行保险产品信息交流共享。

(责编：郝帅、吕骞)

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