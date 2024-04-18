人民网记者 杜燕飞

投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。今年以来，一大批清洁能源工程项目建设有力推进，为端牢能源饭碗、加快绿色转型提供坚实支撑，也为有效需求提供供给，支撑经济持续回升向好。

国家统计局数据显示，今年一季度，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点。其中，基础设施投资同比增长6.5%。

“重大能源工程是夯实、巩固经济基本盘的重要着力点。”厦门大学中国经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，加快重大能源工程建成投产，不仅有利于推动重点领域投资平稳增长，促进稳投资、稳增长，而且可以在补齐民生短板之际，带动能源上下游行业发展，助力群众就业增收，实现稳就业、惠民生，为经济发展注入强劲动力。

在青海，黄河流域在建海拔最高、装机最大的水电工程——玛尔挡水电站首台机组已正式并网发电，意味着黄河上游青海段首个千万千瓦级“水风光蓄”多能互补全清洁能源一体化项目的核心工程向全面投产迈出关键一步。

“玛尔挡水电站总装机容量232万千瓦，是国家实施‘西电东送’和‘青电入豫’骨干电源点。该电站全部机组将于今年12月投产发电，年均发电量73.04亿千瓦时，可满足182.5万个年用电量4000度的家庭用电需求。”国家能源集团发言人黄清在集团一季度新闻发布会介绍，今年以来，集团发挥重大项目牵引作用，打基础、利长远、增后劲，在培育新质生产力的同时，推动了集团公司转型发展、地企合作和科技创新，持续提升和巩固集团核心竞争力。

在甘肃，我国首个千万千瓦级“风光火储输”多能互补综合能源基地——华能陇东能源基地，已建成投产100万千瓦风电容量，在建500万千瓦清洁能源容量，全部建成后年发清洁能源电力将超140亿千瓦时。

在四川，雅砻江流域水风光一体化基地已投产7座大型水电站、5个风光新能源项目，累计发电量已经突破1万亿千瓦时。按照规划，2035年该基地将全面建成，年发电量约2000亿千瓦时。

在清洁能源基地建设的同时，金沙江上游—湖北特高压直流输电工程正在建设，建成后每年可向华中地区输送电量近400亿千瓦时；新疆哈密—重庆特高压直流输电工程加快建设，新能源电量占比超过50%……大型风电光伏基地外送通道有序布局，为大规模新能源消纳、电网安全运行和电力稳定供应奠定基础。

国家能源局日前印发的《2024年能源工作指导意见》（以下简称《指导意见》）指出，“巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产”“编制主要流域水风光一体化基地规划，制定长江流域水电开发建设方案。有序推进重大水电工程前期工作”。

孙传旺表示，加快风电光伏等清洁能源建设，有助于在总量上增加清洁电力供应，加大电力保供力度，也有利于在能源结构上进一步推动风光互补，降低清洁能源供给不确定性，确保电力安全稳定供应。

值得一提的是，作为支撑新型能源体系建设的关键载体，多地积极培育氢能应用场景，持续提升氢能开发利用水平。

今年的《政府工作报告》指出，“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。《指导意见》也指出，编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。

在政策引导下，全国首批大规模可再生能源制绿氢示范项目——华电20万千瓦新能源制氢示范工程顺利产出氢气，氢气纯度超99.999%，实现每年绿电制绿氢7800吨；我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域实际运输完成测试，全程约1500公里，跨越京津冀鲁苏沪6个省市，沿途在7座加氢站加氢补能；国家能源集团重载铁路加氢科研示范站完成氢能源动力机车加氢调试，具备投入重载铁路市场运行能力。项目投运后加氢能力为500千克/天，储氢能力800千克，最大加氢流量达7.2千克/分钟……

商务部投资促进事务局副局长李勇近期在国际氢能技术创新合作论坛上表示，氢能对于构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现“双碳”目标具有重要意义。未来几年，随着科技创新不断为氢能产业赋能，氢能应用场景不断涌现，氢能的投融资热度会持续增长，产业发展态势将持续向好。

(责编：罗知之、吕骞)

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