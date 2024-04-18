人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）为落实国务院办公厅《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》要求，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局近日联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

在构建包容多样的支付受理环境方面，《通知》要求，各地商务主管部门会同中国人民银行分支机构确定大型商圈、步行街、购物中心、百货店、连锁超市和便利店、餐饮店、离境退税商店、免税商店等重点场所及重点商户名录，推动重点场所及重点商户配备受理移动支付、境内外银行卡、现金等必需的软硬件设施，保障消费者自主选择支付方式及工具。

在优化现金使用环境方面，《通知》明确，各地商务主管部门会同中国人民银行分支机构引导零售、餐饮、住宿等行业经营主体，特别是便利店、集（农）贸市场、菜市场、早餐店、美容美发店、药店等民生领域经营主体做好现金备付，满足消费者现金使用需求，提升日常消费领域现金收付能力。

在丰富移动支付应用方面，《通知》鼓励电商平台充分考虑外籍来华人员消费需求，与银行业金融机构、非银行支付机构和清算机构加强合作，优化国际化服务，丰富多语言服务、多支付选项等产品功能，提升网络购物支付体验。

中国人民银行副行长张青松此前在国新办举行的政策吹风会上表示，优化支付服务是一项系统工程，需坚持系统观念，统筹支付服务主体、行业主管部门、地方政府等多方形成合力，综合施策，力争在短期内取得明显成效。中国人民银行已要求国有大行、全国性股份制银行、主要城市商业银行、中国银联以及支付宝、财付通等机构，制定细化工作方案，提出目标任务，明确时间表，加大资源投入，加快推进各项工作。

交通银行营运与渠道部副总经理周云康介绍，第四届中国国际消费品博览会期间，交通银行在海南全省范围内，通过优化外卡受理、完善现金供给、提升ATM供钞环境、开展数币体验活动等举措，持续推进海南省支付服务场景优化建设。

北京蓝色港湾日前发起了“入境消费友好型商圈共建计划”，蚂蚁集团、网联清算有限公司、中国银行、VISA、收钱吧、滴滴出行等加入了该倡议。蚂蚁集团全球业务服务部总经理薛竑彦表示，支付和消费体验更顺畅，有助于文化和经济交流。

业内人士认为，提高支付便利性和包容性是一项系统工程，除了便利关口前移，还要加强各类支付场景拓展，拓宽银行卡和现金在各种场景的使用。要从建设全国统一大市场的高度出发，加快推进支付领域互联互通。建议相关部门采取更多针对性措施，支付机构提高认识、加强整改，地方政府拆除支付壁垒，改变市场分割，为包括老年人群、外籍人士在内的广大用户提高更优质、高效、安全的支付产品和服务。

据了解，下一步，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局将细化落实措施，从金融机构和商户供需两端协同发力，推动多种支付方式在商业领域推广应用，提供更加优质、高效、便捷的支付服务，有效满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。

(责编：罗知之、吕骞)

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