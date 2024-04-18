人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在会上表示，总体来看，前期出台的一系列货币政策措施正在逐步发挥作用，国民经济持续回升、开局良好。未来货币政策还有空间，中国人民银行将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况，择机用好储备工具。

朱鹤新介绍，今年以来，人民银行、外汇局综合运用多种政策工具，支持经济回升向好。一是降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，保持银行体系流动性合理充裕。二是适时降息，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）降低0.25个百分点，降幅超出市场预期。三是5000亿元抵押补充贷款（PSL）额度发放完毕，支持“三大工程”——推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等。四是设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，全力落实党中央、国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署。五是促进外汇市场平稳运行。综合施策保持人民币汇率基本稳定，加强跨境贸易投资外汇便利化政策供给，稳步推进外汇领域高水平开放，有序推动银行外汇展业改革。

朱鹤新指出，截至目前，政策实施已取得较好成效。主要体现在：一是金融总量稳定增长。3月末社会融资规模增速为8.7%，一季度新增社会融资规模12.9万亿元；M2增速为8.3%，一季度新增12.5万亿元；人民币贷款余额增速为9.6%，一季度新增9.5万亿元。这些数据表明，金融对实体经济支持力度保持稳固。二是融资成本稳中有降。一季度新发放企业贷款利率为3.75%，同比降0.22个百分点；特别是新发放个人住房贷款利率3.71%，同比降0.46个百分点。三是信贷结构持续优化。3月末，金融机构高技术制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款和民营经济贷款同比增速分别为27.3%、20.3%、13.5%和10.7%，均明显高于全部贷款增速。四是信贷节奏平稳。2023年一季度金融机构贷款投放较快，去年下半年以来，加强引导信贷均衡投放，缓解金融机构“冲时点”现象。今年一季度贷款投放比例向历史平均水平回归，为未来三个季度的信贷增长留足空间。五是外汇市场展现出较强韧性。人民币对一篮子货币稳中有升，在全球货币中表现稳健。跨境资金流动总体均衡，外汇储备总体稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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