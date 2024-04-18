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消博会观察：外资品牌深耕中国共享机遇

常沙
2024年04月18日13:56 | 来源：人民网
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消博会展出的土耳其特色产品。人民网 常沙摄

消博会展出的土耳其特色产品。人民网 常沙摄

海风清咸，椰树成荫，第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）以海口如画美景为幕，吸引各方来客争相打卡，一站式选购全球好物。

爱尔兰威士忌、意大利珠宝、瑞士手表……展馆内汇聚世界各国特色商品。本届消博会共吸引来自71个国家和地区的超4000个品牌参展。

记者观察到，不少外资品牌都在自己的产品设计中融入了中国特色元素，不论是外观的革新，还是理念的创新，细节之处展现出品牌对中国市场的重视。

作为消博会的新朋友，荷兰皇家飞利浦携众多首发新品亮相。飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理程凝表示，作为全球盛会之一，消博会为飞利浦被更多中国消费者了解提供了平台，也为企业同合作伙伴互学互鉴创造了机会。

飞利浦在本届消博会特别展出龙年限定款9系剃须刀，将中国传统元素与前沿科技结合，适应中国消费市场需求。飞利浦是最早进入中国发展的外商投资企业之一，目前中国是飞利浦在全球的第二大市场。程凝表示，中国是全球最具活力和潜力的市场，飞利浦将继续深耕中国市场。

记者也注意到，不少外资企业看好在华发展的政策优势，看重中国消费者对于消费提质升级的需求，期待深耕中国市场，实现自身发展进步。

瑞士品牌天梭连续四年参加消博会，见证了消博会逐步发展为亚太地区规模最大的消费精品展。天梭中国区副总裁诸骅表示，中国市场对天梭是非常重要且庞大的市场，中国消费者对钟表的高追求促使天梭专注产品品质与创新，不断满足中国消费者的需求。

在诸骅看来，中国出台的一系列政策，尤其是海南免税政策，为品牌发展提供沃土。“中国正通过自身的发展与创新，给全世界带来巨大的合作潜力，这也让我们对在中国的发展信心十足。”

在华外企不仅努力寻求与中国市场同频共振，而且积极履行企业社会责任，为中国社会的可持续发展贡献力量。

国际知名烈酒与葡萄酒集团保乐力加同样四度参展消博会。保乐力加此次集中展示了60多款产品，包括中国原产叠川纯麦芽威士忌。这款威士忌创新运用来自三大洲的橡木桶陈酿及叠式调配，这之中包括其独有的中国长白山的单岭橡木桶。产品由峨眉山脚下的酒厂生产而出，独具中国风土特色。保乐力加中国首席执行官郭斌臣（Jerome Cottin-Bizonne）说，这是“一款在中国、为中国、为世界打造的中国麦芽威士忌。”

郭斌臣介绍，保乐力加对在华投资有着长期的愿景，积极参与中国的可持续发展进程。截至目前已在海南和广东种植和恢复了6万株红树苗，今年计划在三亚再修复1.88公顷红树林湿地，助力当地生态多样性保护。

正如本届消博会的主题“共享开放机遇、共创美好生活”，外企以消博会为契机，深入洞察中国市场，积极融入中国发展，在与中国消费者的双向奔赴中实现共赢。

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(责编：罗知之、吕骞)
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