人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年以来，外部环境依然复杂多变，中国经济持续回升向好。外汇市场运行展现出较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序。

王春英介绍，从具体数据看，今年一季度，银行代客涉外收入16586亿美元，对外付款16555亿美元，涉外收付款顺差31亿美元；从银行结售汇数据看，银行结汇5422亿美元，售汇5670亿美元，结售汇逆差248亿美元。具体表现出五个方面的特点：

第一，跨境资金小幅净流入。一季度，银行代客涉外收支总体呈现顺差，其中，1-2月跨境资金表现为净流入；3月转为净流出，存在季节性等因素影响，特别是春节后外贸企业开工生产、集中采购原材料，进口支付需求上升带动跨境支出增多，待产品出口销售后，未来相关跨境收入将会增加。

第二，银行结售汇小幅逆差。一季度，银行结售汇月均逆差83亿美元。其中，银行代客结汇同比下降3%，售汇与上年同期基本持平。当前，企业获取人民币资金的便利度提升、方式更加多元。比如，通过“近结远购”掉期工具，当期将部分外汇资金转换成人民币来使用，并约定未来再转换回来，替代减少了部分当期结汇。

第三，结汇率和售汇率均表现为稳中有降，企业结售汇意愿保持理性。一季度，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为62.2%，较2023年同期小幅下降1.6个百分点，结汇需求略有减弱；衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为66.5%，下降1.8个百分点，购汇意愿并未持续上升。近年来，境内主体逐步适应人民币汇率双向波动，汇率预期更加平稳，主要根据实际需求开展结售汇，外汇交易的理性程度明显提升。

第四，外汇衍生品交易规模继续增长，市场经营主体汇率风险中性意识持续增强。一季度，企业利用远期、掉期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模合计3958亿美元，同比增长23%；企业套保比率为28.1%，较2023年同期上升3.2个百分点。前两个月汇率避险“首办户”企业超过5000家。

第五，外汇储备规模保持基本稳定。截至今年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2023年末增加77亿美元，余额变化主要受汇率折算、资产价格变动等估值因素影响。

(责编：罗知之、吕骞)

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