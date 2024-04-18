人民网记者 乔业琼

近日，全国消费品以旧换新行动地方站首站活动在海南启动，“以旧换新”作为会场内外的高频词汇，再次引发广泛关注。

当前，我国消费品市场正迎来更新换代高峰期，汽车、家电等耐用消费品的保有量已达到亿级规模，更新换代的空间巨大。在设备更新需求方面，按照2023我国工业、农业等重点领域设备投资规模初步估算，将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。

面对如此庞大的市场需求以及消费者对更高品质产品的期待，标准作为推动行业技术进步、促进产品迭代升级的重要核心驱动力之一，其提升工作正在有力推进。

3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），其中明确“实施标准提升行动”。3月27日，市场监管总局等7部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，部署实施新一轮标准提升行动，更好支撑设备更新和消费品以旧换新。

期间，市场监管总局等18部门于3月18日联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》，就2024年至2025年贯彻实施《国家标准化发展纲要》(以下简称《纲要》)提出具体任务，以重点工作为牵引，由点及面推动《纲要》贯彻实施向纵深推进。

“短时间内密集出台多项政策文件，主要是推动标准与政策的协同配套。”中国国际电子商务中心首席分析师李政波在接受记者采访时表示，切实发挥标准在消费品以旧换新工作中的支撑和引领作用，有利于持续推动经济结构优化和产业转型升级，加快形成和发展新质生产力。

李政波分析，对于汽车行业，以旧换新政策将带来结构性变化，在刺激现有乘用车换购需求、带动销量增长、促进消费升级的同时，提升新能源汽车的渗透率；对于家电行业，将促进居民旧家电更新，加速农村地区油烟机、空调等品类保有量提升；对于制造业，将加快传统产业转型升级步伐，提升关键核心技术装备自主可控能力，推动制造业大国向制造业强国转变。

在全球化背景下，标准化发展不仅关乎国内产业的竞争力，还关系到我国在全球经济治理体系中的地位和影响力。

《行动方案》强调，对标国际先进水平，加快制修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，加快提升节能指标和市场准入门槛。

“推进国内国际标准衔接有利于国内产品设备‘走出去’，促进国内产业健康发展。”中国标准化研究院首席专家林翎建议，国内相关机构和企业应积极跟踪和研究国际标准的发展动态，及时了解和掌握国际标准的最新变化和趋势，通过比对分析，为国内标准的制定和修订提供参考和依据。

(责编：乔业琼、吕骞)

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