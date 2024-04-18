人民网记者 许维娜

氢能是新型能源体系的重要组成部分，是推动能源安全新战略的重要抓手。近年来，我国高度重视氢能产业发展，出台了一系列鼓励氢能发展的政策措施。今年的《政府工作报告》提出，“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”，这是氢能产业首次被写进政府工作报告。

目前，氢能发展如火如荼。国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。据中国氢能联盟预计，至2050年，氢气管网将密布于城市、乡村，车载储氢将采用更高储氢密度、更高安全性的储氢技术。

全球氢能赛道上，中国创造了属于自己的“新速度”。清华大学气候变化与可持续发展研究院副研究员彭天铎在接受人民网记者采访时表示，我国在全球氢能产业中占据重要地位，已初步构建了较为完善的氢能产业链。多年的实践和发展，为我国氢能产业积累了宝贵的经验和坚实的产业基础。同时，我国绿氢产业的发展同样处于国际领先地位，为推动全球清洁能源转型做出了重要贡献。

此前，国际能源署发布的数据显示，中国电解槽装机量在2022年超过200MW，占全球总装机量的30%，到2023年底中国电解槽装机量预计达到1.2GW，占全球总装机量的50%。由此可见，在电解槽产能、装机量、电解制氢产量等方面，中国扮演着举足轻重的角色。

提高氢能产业发展质量，离不开良好的行业发展环境。3月19日，国家发展改革委发布了关于向社会公开征求《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》意见的公告。据了解，本批次国家发展改革委共公示了47个项目，其中氢能产业项目共计8个，源头减碳类项目6个。

氢能产业为何能得到高度重视？发展氢能的重要性和紧迫性体现在哪些方面？

道石研究院副院长兼总工程师王洪建在接受人民网记者采访时表示，氢能发展的重要性和紧迫性体现在低碳转型、能源安全、经济发展等方面。氢能能够助力交通、发电、供热等领域的深度脱碳，助力实现“双碳”目标。同时，氢能也能够将冷、热、电、气等网络有机组合起来，保障城市能源的安全稳定运行，增加城市能源的韧性。

王洪建进一步表示，氢能在交通、储能、工业等领域都有着巨大的应用潜力，特别是可以直接作为燃气进行利用，缓解我国天然气对外依存度较高的问题，对天然气资源进行有效补充。

“如果将氢气掺混到天然气管道中进行直接利用，不仅可以充分利用已建的天然气管道基础设施，降低氢能储运的成本，而且可以直接实现天然气消费终端的降碳。”王洪建介绍，经过测算，掺氢10%和20%时，可以直接降低碳排放3.8%和7.6%，实现每年300万吨到600万吨绿氢的应用。

当前，在新的发展机遇下，我国氢能产业迅速壮大，多个环节都将得到全面发展和提升。

“氢进万家”科技示范工程项目——东岳氢能关键技术集成及示范园区，在山东淄博市桓台县正式投入运行，通过氢气绿色供能，满足楼宇的电、热需求；多项氢能技术取得关键性突破，氢能公交车、加氢站等氢能应用场景不断丰富，氢燃料电池汽车产业链不断拉长……如今，老工业城市淄博也正在打造氢能产业新名片，走上绿色低碳转型升级之路。

未来，氢能产业健康有序发展还应在哪些方面持续发力？彭天铎表示，一是要继续加大对氢能产业从基础研究到示范应用的全链条研发支持力度，二是清洁氢供应和终端应用要协同发力，三是需要建立体系化、高质量的数据统计体系作为氢能产业发展的支撑，四是要抓住国际机遇，与各国携手合作发展氢能。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、吕骞)

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