原标题：第四届中国国际消费品博览会雅诗兰黛集团展馆揭幕，臻启致美之旅

作为世界领先的优质护肤、彩妆、香水和护发产品的制造商与营销商之一，雅诗兰黛集团连续第三年参展中国国际消费品博览会（以下简称消博会），集中展现丰富强大的品牌矩阵，彰显其在海南为国内外游客创造高品质体验方面的成就。今年是雅诗兰黛集团进入中国旅游零售市场25周年。此次消博会的集团展馆，集中展示了雅诗兰黛集团与中国旅游零售市场共同走过的致美旅程，以及海南作为旅游胜地的繁荣发展，并展望旅游零售行业的光明未来。

开幕当天，海南省政府领导与多位雅诗兰黛集团旅游零售高层热切会晤，并通过数字启动仪式为雅诗兰黛集团展馆正式揭幕，共迎致美时刻。

今年，雅诗兰黛集团旅游零售全球总裁艾泽瑞首度亲临这一盛会，在集团展馆的开幕仪式上传递了雅诗兰黛集团深耕厚植于中国旅游零售市场的坚定承诺：“我们非常荣幸能够与中国旅游零售行业共同发展、繁荣兴盛。海南已成为旅游零售市场的增长中心，而雅诗兰黛集团也在过去十多年间不断拓展在琼业务。未来，我们期待继续深化布局，助力海南成为首屈一指的旅游目的地和全球购物胜地。”

第四届消博会雅诗兰黛集团展馆巧妙融合自然之韵与美之力量，淡粉渐变的花瓣形外部结构层次交错，优雅绽放。展馆整体沿用了2023年第六届中国国际进口博览会展馆的建筑结构，大量应用环保纸和环保白纱等可持续、可回收的生态美学材料。这既是集团践行“负责任门店设计”项目的又一体现，也凸显了其在可持续设计方面的引领地位。每一位走进雅诗兰黛集团展馆的访客，都能深刻感受到对美的倡导和追求，以及集团在环保与可持续发展方面的持续投入与积极贡献。

步入展馆，观众可以沿着花瓣型参观动线在空间中穿行，探索雅诗兰黛集团的历史传承、品牌故事与至臻承诺。值得一提的是，今年展馆内首次设立了“粉红丝带乳腺癌防治运动”展示墙，向来访嘉宾展示集团30年来在乳腺癌防治宣传推广、研究支持及患者关爱方面的突出贡献。该项目已在全球范围内与60多家相关组织合作，携手中国妇女发展基金会开展乳腺健康关爱项目，为患者提供力所能及的经济支持。同时，雅诗兰黛集团旅游零售还与乳腺癌研究基金会达成合作，为一项关于美籍亚裔群体中乳腺癌发病差异的年度研究提供资金支持。

此外，馆内的“科技创新”展示区充分展示了集团在产品创新、零售创新方面的领先成果。位于上海的雅诗兰黛中国创新研发中心凝聚前沿科研力量，致力于为中国消费者带来优质的美妆精品。参观者还可在馆内“可持续发展”展示区域了解集团旗下品牌在确保生产高品质产品的同时，以先进技术贯彻可持续原料采购及产品包装。

(责编：董童、李源)

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