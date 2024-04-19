人民网北京4月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，“十四五”以来，我国高铁在领跑世界的同时，不断研发新技术，研制新产品。由中国国家铁路集团有限公司牵头实施的CR450科技创新工程目前正全面推进，CR450动车组样车将在年内下线。

2017年9月起，复兴号中国标准动车组CR400型列车在京沪高铁上线运营，以时速350公里打造了世界高铁运营速度的新标杆，CR450动车组是在其基础上的又一次技术突破。

根据已知的试验数据，CR450车体的重量大约10吨，比既有的CR400复兴号列车减少12%左右；运行阻力、能耗指标各降低20%；制动性能和牵引效率分别提升20%和3%，让列车在制动距离、噪声、能耗指标不变的情况下，实现运营时速提高50公里，达到时速400公里。

CR450科技创新工程主要包括CR450动车组和时速400公里高铁线路、桥梁、隧道等基础设施技术创新；自2021年启动以来，先后完成了17项新技术部件样机研制，搭载CR400综合检测列车开展57项科研试验，创造了动车组明线单列时速453公里、相对交会时速891公里和隧道交会时速840公里新纪录。

据了解，目前，时速400公里铁路基础设施技术创新和更高速度综合试验段建设取得重要进展。CR450动车组已完成顶层指标和总体方案制订，进入施工设计和样车研制阶段，样车将在年内下线，并将开展一系列试验。

CR450科技创新工程将促进我国高速铁路动车组、基础设施系统技术创新，填补时速400公里高铁技术标准体系空白，相关科研成果将广泛运用于铁路建设和运营领域，进一步提升铁路科技自立自强能力，巩固扩大我国高铁技术世界领跑优势。

(责编：王连香、吕骞)

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