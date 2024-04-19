人民网北京4月19日电 （记者乔雪峰）近年来，我国新型显示产业规模持续增长，取得跨越式发展，新型显示产业的基础性、战略性、先导性特征日益凸显。随着显示技术加速迭代，创新产品不断涌现，新型显示产品与5G通信、人工智能、物联网等新兴产业加速融合，助力各行各业加快数字化、智能化转型。

“我们有信心通过ViP技术这一科技创新关键变量，转化为OLED产业高质量发展的最大增量，将OLED产业打造成典型的、优质的生产力代表。”4月18日，维信诺董事长、总裁张德强在维信诺高质量发展创新大会暨全球合作伙伴大会上表示。

清华大学教授张百哲指出，维信诺ViP技术是中国企业从跟随性创新到根本性创新的重大突破，是中国企业在现代显示产业第一次提出完全自主的技术路线，让我国OLED显示产业在全尺寸领域实现全面领先具备可能性。

合肥市政府副秘书长钟德应表示，在一批龙头企业引领带动下，经过多年发展，新兴显示已成为合肥最闪亮的产业名片之一。“未来，合肥将做优服务生态、将做强产业整体、做大应用场景，期待广大优秀企业，更多地关注合肥、投资合肥、兴业合肥，合肥也将竭尽所能地服务大家之所想，想大家之未想，让大家安心投资、创新创业、舒心发展。”

近年来，我国OLED产业正从规模竞争转向创新价值竞争。维信诺如何抓住机遇，推动OLED产业高质量发展？对此，维信诺副总裁杨玉彬指出，面对消费体验的“极致化”、产品性能的“同质化”、同业竞争的“白热化”等多重挑战，显示产业要提升自主创新的“高度”，具体需从技术创新的深度、产品创新的厚度、协同创新的广度多维度发力。

当前，显示交互的形式发生了很大改变，也对新兴显示提出更多要求。东南大学教授张宇宁表示，当前，平板显示的显示器件尺寸等同于显示画面尺寸。未来，“小器件、大画面”或将成为显示产业一大发展方向，即以高度集成的显示器件，实现画面自由呈现。

“显示行业技术迭代很快，得敢于创新，敢闯无人区。”维信诺联席总裁严若媛表示，面向未来，维信诺将用新技术引领产业发展，使产业良性发展、可持续发展。还将联合众多合作伙伴，共建产业生态，构建具有强大创新牵引力、供应安全保障能力和成本竞争优势的产业生态圈，以共享共赢的姿态共赴高质量发展新征程。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经