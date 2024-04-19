方经纶

4月19日，农业农村部通报了一季度农业农村经济数据。“总的看，一季度农业农村经济稳健开局，为巩固和增强经济回升向好态势提供了有力支撑。”农业农村部党组成员李敬辉说。

夯实农业生产，春耕夏收有保障

谷雨时节，春耕春播进入关键时期。

据农业农村部农情调度，截至4月18日，全国已春播粮食作物面积1.9亿亩、占计划面积的19.8%，播种进度比去年同期快0.5个百分点。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，今年春耕生产，农业农村部重点抓稳面积、提单产、抓防灾三方面工作——

“农民种不种粮，种多少粮，主要有‘三看’，一看市场、二看政策、三看天气。”潘文博表示，今年国家继续加大对粮食生产支持力度，据农情调度，今年粮食意向种植面积17.8亿亩以上，比上年有所增加。

农业农村部坚持把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，锚定新一轮千亿斤粮食产能提升行动目标，全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力。

农业农村部会同有关部门分区域、分作物、分灾种制定防灾减灾预案和技术方案，做好物资储备和技术准备，适时派出工作组和科技小分队指导落实关键技术措施。并且加快区域农业应急救灾中心建设。

夏粮产量占全年粮食产量的1/5多，夏油占全年油料的4成，可以说，夏收粮油是全年粮食生产的第一仗。

“夏粮夏油主要是冬小麦、冬油菜，目前北方的冬小麦正在拔节孕穗，长江中下游已经抽穗扬花了，西南地区灌浆成熟了，冬油菜也进入了灌浆成熟期。总的判断就是今年夏季粮油生产形势不错，丰收已经有了很好的基础。”潘文博介绍。

夏季粮油丰收基础牢固，离不开我国农业应对冰冻雨雪和寒潮天气的努力。去冬今春，我国经历了大范围雨雪寒潮天气，对农业生产产生一定影响。农业农村部等相关部门多措并举，强化技术指导服务，促进苗情转化升级。

李敬辉还介绍，一季度我国“菜篮子”产品供应充裕。同时，生猪产能调整优化。

夯实乡村建设，扎实推进项目落地

乡村建设和治理正扎实推进。

“今年以来各级农业农村部门会同有关部门，依托‘一库一单’，加强管理、加快建设，推动项目落地实施。”李敬辉介绍，截至３月底，县级乡村建设项目库累计已入库项目61.4万个，落实项目资金2507.4亿元。

据了解，下一步农业农村部将以“农村基本具备现代生活条件”的目标，重点做好四件事——

摸清建设需求。从急难愁盼问题入手，聚焦村内道路、安全饮水、可靠供电、寄递物流、垃圾污水及厕所粪污治理、托幼养老医疗等提出需求，做到因需而建。

确定建设任务。将普惠性、基础性、兜底性民生建设项目应入尽入，优先将直接关系农民切身利益、群众反映比较强烈、既方便生活又促进生产的项目纳入，确定建设任务清单，将任务细化到村，增强农民的获得感。

多方筹措资金。鼓励地方统筹用好财政奖补资金、中央预算内投资、社会帮扶资金、金融信贷资金等，集中支持项目建设，增强资金使用效益。

有序推进建设。按照先解决“有没有”问题、再解决“好不好”问题的顺序，推动各地以任务清单为载体，将政府投入和农民需求精准对接，从农民想干、愿意干、能参与的事做起，集中建设、逐村推进，发挥集聚效应，防止“撒胡椒面”，做到建一个、成一个。

夯实农民收入，稳市场促产业

受国内外多因素叠加影响，今年一季度我国多数农产品价格偏弱运行。据农业农村部数据，今年1—3月农产品批发价格200指数为128.04，同比低4.43个点。

“农产品一头连着广大市民，一头连着亿万农民。”农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，农产品价格便宜虽利好消费者与部分企业，但对于农民增加收入会带来不利影响，进而影响生产积极性，对全年农产品稳产保供带来不利影响。

雷刘功表示，为促进农产品市场平稳运行，稳定农民收益预期，国家有关部门及时采取了调整优化产能、增加储备收购、促进加工转化等一系列措施，目前看，已经取得了一定成效，玉米、猪肉等部分品种市场价格近期已有所企稳。

此外，我国惠农政策依然在发力，例如通过提高最低收购价、稳定补贴、发放补助等方式，稳定农民种粮收益预期。

产业发展同样是乡村振兴的重点之一，同时也是农村居民增收的重要途径之一。一季度与乡村产业相关的数据稳中向好。

农产品加工业平稳发展，1—3月全国规模以上农副食品加工业增加值同比增长3.3%。企业发展信心增强，3月农业产业化国家重点龙头企业PMI（采购经理指数）为56.5%。乡村休闲旅游业持续升温，农产品电子商务较快增长。优化实施农业产业融合发展项目，带动更多农民就地就近就业。

产业发展同样有助于脱贫攻坚成果巩固拓展，据介绍，农业农村部指导各地分类推进帮扶产业发展，引导信贷资金投入，1—3月新增发放脱贫人口小额信贷204.8亿元，惠及超过46.2万脱贫户。

“下一步，农业农村部将指导各地依托乡村特色资源，开发农业多种功能、发掘乡村多元价值，推动乡村产业全链条升级。”李敬辉说。

(责编：方经纶、吕骞)

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