人民网记者 乔雪峰

消费对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。近年来，党中央、国务院、各部委相继出台一系列扩内需、促消费政策，为我国消费市场尽快恢复活力、持续提质升级保驾护航，数据显示，2023年全年社会消费品零售总额实现47.1万亿元，同比增长7.2%。

随着各地方、各部门积极开展促消费活动，商贸零售企业积极打造新型消费场景，特色商业街区、品牌体验店、美食夜市等线下消费场所提质升级，带动线下客流量快速回暖，实体店经营持续改善。

4月18日，中国商业联合会会长姜明在2024中国消费品市场发展大会上表示，2023年，我国坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需，优化结构，提振信心，防范化解风险，经济总体回升向好，全年国内生产总值实现同比增长5.2%。“在这个过程中，我国经济恢复有‘波浪’有‘曲折’，但我国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有变，长期向好的趋势没有变。”

姜明表示，2023年，中央将恢复和扩大消费摆在经济工作中的优先位置，出台了一系列提振居民消费、稳定经营主体信心的政策措施，消费作为我国经济增长“压舱石”的基础作用进一步凸显。

2023年，随着社会经济持续回升向好，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅、展演等活动，节假日居民聚餐意愿显著提升，餐饮企业大力践行数字化、品质化、健康化、绿色化转型，共同推动餐饮市场实现快速复苏。2023年，全国餐饮收入52890亿元，同比增长20.4%，增速较上年大幅提升26.7个百分点。

中华全国商业信息中心主任李殿禹在大会上发布了2023年中国消费品市场运行情况及2024年趋势展望。李殿禹表示，在国家更大力度扩内需、促消费的政策推动下，我国居民消费能力、居民消费环境、市场增长韧性、市场创新亮点等都将得到进一步提升，消费市场将延续稳定向好的恢复态势。“预计2024年我国社会消费品零售总额将增长5.5%左右。”

李殿禹还提出，2024年消费品市场高质量发展需要面对五个方面的新要求：一是运用新质生产力，打造新供给、新业态、新消费的发展要求；二是扩大服务供给，提升服务品质，满足服务消费需求快速增长的发展要求；三是充分挖掘节假日消费潜力，创新节假日消费场景、消费内容的发展要求；四是建立安全可靠、高质高效、特色鲜明的供应链，适应消费回归理性发展要求；五是把握银发经济发展契机，加快补齐适老商品、服务、场景短板的发展要求。

(责编：郝帅、吕骞)

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